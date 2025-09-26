Ламин Ямаль и «календарь девушек»: бывшая подруга игрока сделала заявление
Модель OnlyFans Фати Васкес поделилась историей о романе с юной звездой Барселоны
Фати Васкес, 30-летняя инфлюенсер и бывшая девушка Ламина Ямаля, которая встречалась с барселонским талантом, когда ему было 17, поделилась интересной историей из их отношений:
«Перед тем как пойти со мной на свидание, Ламин Ямаль встречался с другой девушкой днем ранее. Я это поняла по фотографиям, которые выкладывала. Та девушка позвонила мне и сказала: «Ты была с Ламином? Я уехала за день до твоего приезда».
«Агент Ламина ведет для него календарь, расписывая дни с разными девушками, с которыми он встречается. У Ламина есть календарь девушек», – рассказала Фати Васкес.
Этим летом активно ходили слухи о романе звезды «Барселоны» с 30-летней моделью OnlyFans. Вскоре в соцсетях появились эксклюзивные фото Ямаля и Васкес, отдыхающих вместе на итальянском курорте.
Ранее сама Васкес уже делала публичное заявление, что между ней и Ямалем не было романтики, и что они просто провели отпуск вместе как друзья.
