Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ламин Ямаль и «календарь девушек»: бывшая подруга игрока сделала заявление
Другие новости
26 сентября 2025, 12:32 |
578
0

Ламин Ямаль и «календарь девушек»: бывшая подруга игрока сделала заявление

Модель OnlyFans Фати Васкес поделилась историей о романе с юной звездой Барселоны

26 сентября 2025, 12:32 |
578
0
Ламин Ямаль и «календарь девушек»: бывшая подруга игрока сделала заявление
Instagram. Ламин Ямаль

Фати Васкес, 30-летняя инфлюенсер и бывшая девушка Ламина Ямаля, которая встречалась с барселонским талантом, когда ему было 17, поделилась интересной историей из их отношений:

«Перед тем как пойти со мной на свидание, Ламин Ямаль встречался с другой девушкой днем ранее. Я это поняла по фотографиям, которые выкладывала. Та девушка позвонила мне и сказала: «Ты была с Ламином? Я уехала за день до твоего приезда».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Агент Ламина ведет для него календарь, расписывая дни с разными девушками, с которыми он встречается. У Ламина есть календарь девушек», – рассказала Фати Васкес.

Этим летом активно ходили слухи о романе звезды «Барселоны» с 30-летней моделью OnlyFans. Вскоре в соцсетях появились эксклюзивные фото Ямаля и Васкес, отдыхающих вместе на итальянском курорте.

Ранее сама Васкес уже делала публичное заявление, что между ней и Ямалем не было романтики, и что они просто провели отпуск вместе как друзья.

По теме:
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
ФОТО. Девушка украинского футболиста впечталила роскошным видом
Хавбек Жироны выбыл до конца сезона из-за травмы
фото lifestyle скандал Ламин Ямаль Барселона девушки Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Dailysports.net
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил топового легионера
Футбол | 26 сентября 2025, 11:42 1
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил топового легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил топового легионера

Хрвое Илич покинул «Кривбасс»

Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины
Футбол | 25 сентября 2025, 13:40 2
Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины
Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины

Наставник житомирского «Полесья» отметил недостаточно уверенную игру голкипера

Результаты игрового дня. Как выглядит таблица Лиги Европы после 1-го тура
Футбол | 26.09.2025, 06:23
Результаты игрового дня. Как выглядит таблица Лиги Европы после 1-го тура
Результаты игрового дня. Как выглядит таблица Лиги Европы после 1-го тура
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Футбол | 26.09.2025, 08:58
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Футбол | 26.09.2025, 07:04
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 15
Футбол
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
24.09.2025, 20:45 1
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 8
Бокс
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 12
Футбол
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 4
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем