Валерий ДУБКО: «Всегда неприятно проигрывать»
Защитник «Оболони» прокомментировал поражение от «Карпат»
Защитник киевской «Оболони» Валерий Дубко прокомментировал поражение от львовских «Карпат» (0:2) в матче 6-го тура УПЛ.
– Матч с «Карпатами» завершился для нас поражением 0:2. Как ты объяснишь, почему так произошло? Можно ли сказать, что первый гол разрушил планы команды?
– Считаю, что первый гол нас немного пошатнул. Возможно, мы вышли не с тем настроем, который был нужен. Где-то что-то не получалось, а соперник очень хорошо нас разобрал тактически. Это было видно на поле: они освобождали одного игрока внутри, и мы не всегда знали, как реагировать. Сказать, что этот гол все разрушил, я не могу. Но, конечно, пропускать на первых минутах обидно, это выбивает из ритма. Планировали начать совсем по-другому.
– Какая сейчас атмосфера в команде после этого поражения? Как ребята реагируют в раздевалке?
– Всегда неприятно проигрывать. «Карпаты» – хорошая, комбинационная команда, нельзя сказать, что они слабые. Кто-то ожидал легкой победы, но мы хорошо знали, что матч будет тяжелым. Все понимают, что виноваты сами и нужно справляться с этим. Атмосфера рабочая, команда настроена исправлять ситуацию.
– Впереди встреча с «Александрией». Каковы твои ожидания? Что может стать ключевым в этом матче?
– Думаю, ключевым будет контроль мяча. Кто им будет владеть – тот и будет контролировать игру. Над чем работать – лучше всего видит тренерский штаб. Мы будем готовиться и работать всю неделю, чтобы не повторить ошибок с «Карпатами».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини считает, что Артем Довбик должен найти новый клуб зимой
Бельгийцу не понравилось судейство