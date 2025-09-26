Валерий ДУБКО: «Всегда неприятно проигрывать»

Защитник киевской «Оболони» Валерий Дубко прокомментировал поражение от львовских «Карпат» (0:2) в матче 6-го тура УПЛ.

– Матч с «Карпатами» завершился для нас поражением 0:2. Как ты объяснишь, почему так произошло? Можно ли сказать, что первый гол разрушил планы команды?

– Считаю, что первый гол нас немного пошатнул. Возможно, мы вышли не с тем настроем, который был нужен. Где-то что-то не получалось, а соперник очень хорошо нас разобрал тактически. Это было видно на поле: они освобождали одного игрока внутри, и мы не всегда знали, как реагировать. Сказать, что этот гол все разрушил, я не могу. Но, конечно, пропускать на первых минутах обидно, это выбивает из ритма. Планировали начать совсем по-другому.

– Какая сейчас атмосфера в команде после этого поражения? Как ребята реагируют в раздевалке?

– Всегда неприятно проигрывать. «Карпаты» – хорошая, комбинационная команда, нельзя сказать, что они слабые. Кто-то ожидал легкой победы, но мы хорошо знали, что матч будет тяжелым. Все понимают, что виноваты сами и нужно справляться с этим. Атмосфера рабочая, команда настроена исправлять ситуацию.

– Впереди встреча с «Александрией». Каковы твои ожидания? Что может стать ключевым в этом матче?

– Думаю, ключевым будет контроль мяча. Кто им будет владеть – тот и будет контролировать игру. Над чем работать – лучше всего видит тренерский штаб. Мы будем готовиться и работать всю неделю, чтобы не повторить ошибок с «Карпатами».