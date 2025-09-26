В пятницу, 26 сентября, стартует седьмой тур Украинской Премьер-лиги матчем «Кудривка» – «Эпицентр».

Команды встретятся в столице Украины на стадионе «Оболонь Арена». Главный арбитр встречи – Дмитрий Кубряк.

Начало матча в 18:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Кудровка» с семью очками находится на 12-й строчке, а вот «Эпицентр» – 15-й (три балла).

Кудровка – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция