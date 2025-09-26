Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кудровка – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Кудровка
26.09.2025 18:00 - : -
Эпицентр
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 10:40 | Обновлено 26 сентября 2025, 10:41
Кудровка – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги состоится 26 сентября в 18:00 по киевскому времени

Кудровка – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Эпицентр

В пятницу, 26 сентября, стартует седьмой тур Украинской Премьер-лиги матчем «Кудривка» – «Эпицентр».

Команды встретятся в столице Украины на стадионе «Оболонь Арена». Главный арбитр встречи – Дмитрий Кубряк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало матча в 18:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Кудровка» с семью очками находится на 12-й строчке, а вот «Эпицентр» – 15-й (три балла).

Кудровка – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка смотреть онлайн
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
