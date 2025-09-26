Украина. Премьер лига26 сентября 2025, 10:40 | Обновлено 26 сентября 2025, 10:41
Кудровка – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги состоится 26 сентября в 18:00 по киевскому времени
В пятницу, 26 сентября, стартует седьмой тур Украинской Премьер-лиги матчем «Кудривка» – «Эпицентр».
Команды встретятся в столице Украины на стадионе «Оболонь Арена». Главный арбитр встречи – Дмитрий Кубряк.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало матча в 18:00 по киевскому времени.
В турнирной таблице «Кудровка» с семью очками находится на 12-й строчке, а вот «Эпицентр» – 15-й (три балла).
