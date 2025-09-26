Источник: Динамо подписало голкипера донецкого Шахтера

Киевское Динамо усилило вратарскую линию юношеской команды (U-16), подписав голкипера донецкого Шахтера.

По информации украинского журналиста Сергея Тищенко, бело-синие уговорили Назария Кононенко, который в последнее время выступал за донецкий Шахтер.

Ранее команды много матчей провел вратарь 2011-го года рождения Карим Бахриев. Поэтому переход Кононенко – это и конкуренция, и существенное усиление состава.

