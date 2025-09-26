Молодежные турниры26 сентября 2025, 11:03 |
Источник: Динамо подписало голкипера донецкого Шахтера
Назарий Кононенко будет выступать за юношескую команду «бело-синих» (U-16)
Киевское Динамо усилило вратарскую линию юношеской команды (U-16), подписав голкипера донецкого Шахтера.
По информации украинского журналиста Сергея Тищенко, бело-синие уговорили Назария Кононенко, который в последнее время выступал за донецкий Шахтер.
Ранее команды много матчей провел вратарь 2011-го года рождения Карим Бахриев. Поэтому переход Кононенко – это и конкуренция, и существенное усиление состава.
Ранее сообщалось, что Динамо не сможет продать Бленуце из-за правил ФИФА.
