26 сентября 2025, 11:03 |
Источник: Динамо подписало голкипера донецкого Шахтера

Назарий Кононенко будет выступать за юношескую команду «бело-синих» (U-16)

Источник: Динамо подписало голкипера донецкого Шахтера
Instagram. Назарий Кононенко

Киевское Динамо усилило вратарскую линию юношеской команды (U-16), подписав голкипера донецкого Шахтера.

По информации украинского журналиста Сергея Тищенко, бело-синие уговорили Назария Кононенко, который в последнее время выступал за донецкий Шахтер.

Ранее команды много матчей провел вратарь 2011-го года рождения Карим Бахриев. Поэтому переход Кононенко – это и конкуренция, и существенное усиление состава.

Ранее сообщалось, что Динамо не сможет продать Бленуце из-за правил ФИФА.

Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
