Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 04:57 |
Вингер киевского клуба прокомментировал переход Владислава Ваната в чемпионат Испании

ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал трансфер теперь уже бывшего одноклубника Владислава Ваната в испанскую Ла Лигу:

– Линия атаки «Динамо» обновились: Владислав Ванат уехал в «Жирону». Какие слова вы сказали ему? Может, пожелали привезти награду Пичичи?

– Да, судьба этого трансфера решалась в последние дни. Мы тоже читали все эти новости в Интернете. Влад написал в группу: «Ребята, спускайтесь на первый этаж отеля», мы как раз имели свободное время, кто-то был в городе (в Люблине), а кто-то оставался в отеле. Мы собрались, он рассказал о своем переходе, поблагодарил нас, а мы – его. И пожелали ему удачи.

Конечно, это большая потеря для «Динамо», ведь это – лучший бомбардир два сезона подряд. Очень много пользы он принес нашему клубу. Мы благодарим президента и очень рады, что он нас покинул и пошел прогрессировать в европейский клуб.

У нас здесь тоже есть ребята, которым мы постараемся подносить снаряды для реализации голов. Надеюсь, Эдуардо Гереро тоже станет лучшим бомбардиром, – рассказал Кабаев.

Ванат перебрался в каталонский клуб за 15 миллионов евро (по данным Transfermarkt). Форвард сборной Украины провел три матча в чемпионате Испании, в которых забил один гол.

По теме:
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
Экс-игрок Динамо: «В киевском клубе иногда оскорбляли легионеров»
Справедливый пенальти? Риццоли объяснил эпизод в матче Динамо – Александрия
Николай Титюк Источник: Football.ua
