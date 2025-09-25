Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЕДОРЧУК: «Не удивлюсь, если любители пробьются в четвертьфинал Кубка»
Кубок Украины
25 сентября 2025, 21:13 |
166
0

ФЕДОРЧУК: «Не удивлюсь, если любители пробьются в четвертьфинал Кубка»

Известный эксперт подвел итоги 1/16 финала Кубка Украины

25 сентября 2025, 21:13 |
166
0
ФЕДОРЧУК: «Не удивлюсь, если любители пробьются в четвертьфинал Кубка»
Олег Федорчук

26 сентября в столичном Доме футбола состоится жеребьевка 1/8 розыгрыша Кубка Украины по футболу.

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о ходе событий в текущем турнире:

– Если честно, то не думал, что в 1/16 еще будет место для неожиданностей. В частности, впечатлен прогрессом любительского «Агротеха».

– Чем можно объяснить то, что еще на далеких подступах к финалу с дистанции уже сошла целая группа представителей УПЛ?

– Здесь есть несколько факторов, которые нельзя недооценивать. Прежде всего, особый шарм кубкового турнира, в котором свои законы, когда далеко не всегда команды старшие по рангу подтверждают свой класс. Кстати, это характерно не только для украинского футбола. Во-вторых, считаю, что у нас тренировочный процесс на низком уровне, что мешает игрокам даже именитых клубов эффективно действовать на нескольких «фронтах». В-третьих, недостаток стабильности. Взять хотя бы для примера «Полесье», которое в 1/16 финала было разгромлено «Рухом», хотя, казалось, все должно было быть наоборот, ведь подопечные Руслана Ротаня постепенно нашли свою игру, тогда как львовяне потерпели 5 поражений подряд в чемпионате.

После июльского поражения в Лиге конференций от андорской «Санта Коломы» разгром во Львове нанес еще один болезненный удар по имиджу «Полесья». И если в ответном матче с андорцами житомирянам еще удалось наверстать упущенное, то с «Рухом» такой возможности уже не было.

– И все же, какой из результатов 1/16 розыгрыша Кубка Украины стал для вас самым неожиданным?

– Фиаско лидера Первой лиги – «Черноморца» в матче с любительским «Агротехом». В это трудно поверить, но команда из Тишковки, что в Кировоградской области, которая вообще не проводит тренировочного процесса, заставила капитулировать уже двух соперников, которых считали явными фаворитами: элитный «Эпицентр», а сейчас – и одесситов. Ничего не остается, как согласиться с руководителем «Агротеха» Александром Мызенко, который сказал, что даже любители раз в несколько месяцев могут собраться и прыгнуть выше головы. Тем более, что в составе «Агротеха» есть несколько игроков с опытом выступлений в Премьер-лиге. Этого, похоже, не учли футболисты «Черноморца».

– Как вы оцениваете шансы любителей из Тышковки впервые в истории украинского футбола пробиться в четвертьфинал Кубка Украины?

– Многое будет зависеть от жеребьевки. Если учесть, что согласно Регламенту «Агротех» снова будет играть дома, то шансы довольно высоки. Ведь среди потенциальных соперников есть более слабые, чем «Эпицентр» и «Черноморец», которых любители уже деклассировали.

– Также «грозой авторитетов» стал второлиговый «Локомотив», который заставил капитулировать уже двух представителей УПЛ – «Колос» и «Верес».

– Прогресс «Локомотива» можно объяснить, прежде всего, продуктивной работой главного тренера Сергея Карпенко, который громко заявил о себе еще несколько лет назад, возглавляя «Ниву». Его нынешние подопечные хорошо обучены, умело выбегают в атаку, изобретательны на флангах, мастерски действуют при стандартных положениях. Их победы над «Колосом» и «Вересом» никак нельзя назвать случайными. Поэтому я с нетерпением жду следующего кубкового поединка с участием железнодорожников.

– Тогда, напоследок, уточните, кому вы отдаете предпочтение в борьбе за почетный приз?

– Знаете, поймал себя на мысли, что нашим грандам – «Динамо» и «Шахтеру» может не хватить сил для успешного выступления в Лиге конференций, чемпионате и розыгрыше Кубка. Вот почему может «выстрелить» кто-то из команд, которые только горят желанием оказаться на виду. Прежде всего, я имею в виду ЛНЗ и «Металлист 1925». Хотя многое будет зависеть от того, избегут ли они кадровых потерь.

Ранее Олег Федорчук назвал трех кандидатов на пост тренера сборной Украины.

По теме:
«Магия наших фанатов». Игрок Локомотива – о новой сенсации в Кубке
Кубок Украины. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
Кубок Украины по футболу Олег Федорчук инсайд Агротех Тишковка Локомотив Киев
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
Футбол | 25 сентября 2025, 02:25 1
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025

Доннарумма получил трофей, а его пассия – сердца публики

ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
Футбол | 25 сентября 2025, 06:23 1
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего

Наставник Ромы провел пресс-конференцию после победы над Ниццей в матче Лиги Европы

Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 25.09.2025, 06:05
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Футбол | 25.09.2025, 17:26
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Дженоа – Эмполи
Футбол | 25.09.2025, 19:15
Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Дженоа – Эмполи
Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Дженоа – Эмполи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 15
Футбол
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 90
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
23.09.2025, 22:03 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»
24.09.2025, 03:05
Бокс
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
24.09.2025, 07:36 197
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем