ФЕДОРЧУК: «Не удивлюсь, если любители пробьются в четвертьфинал Кубка»
Известный эксперт подвел итоги 1/16 финала Кубка Украины
26 сентября в столичном Доме футбола состоится жеребьевка 1/8 розыгрыша Кубка Украины по футболу.
Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о ходе событий в текущем турнире:
– Если честно, то не думал, что в 1/16 еще будет место для неожиданностей. В частности, впечатлен прогрессом любительского «Агротеха».
– Чем можно объяснить то, что еще на далеких подступах к финалу с дистанции уже сошла целая группа представителей УПЛ?
– Здесь есть несколько факторов, которые нельзя недооценивать. Прежде всего, особый шарм кубкового турнира, в котором свои законы, когда далеко не всегда команды старшие по рангу подтверждают свой класс. Кстати, это характерно не только для украинского футбола. Во-вторых, считаю, что у нас тренировочный процесс на низком уровне, что мешает игрокам даже именитых клубов эффективно действовать на нескольких «фронтах». В-третьих, недостаток стабильности. Взять хотя бы для примера «Полесье», которое в 1/16 финала было разгромлено «Рухом», хотя, казалось, все должно было быть наоборот, ведь подопечные Руслана Ротаня постепенно нашли свою игру, тогда как львовяне потерпели 5 поражений подряд в чемпионате.
После июльского поражения в Лиге конференций от андорской «Санта Коломы» разгром во Львове нанес еще один болезненный удар по имиджу «Полесья». И если в ответном матче с андорцами житомирянам еще удалось наверстать упущенное, то с «Рухом» такой возможности уже не было.
– И все же, какой из результатов 1/16 розыгрыша Кубка Украины стал для вас самым неожиданным?
– Фиаско лидера Первой лиги – «Черноморца» в матче с любительским «Агротехом». В это трудно поверить, но команда из Тишковки, что в Кировоградской области, которая вообще не проводит тренировочного процесса, заставила капитулировать уже двух соперников, которых считали явными фаворитами: элитный «Эпицентр», а сейчас – и одесситов. Ничего не остается, как согласиться с руководителем «Агротеха» Александром Мызенко, который сказал, что даже любители раз в несколько месяцев могут собраться и прыгнуть выше головы. Тем более, что в составе «Агротеха» есть несколько игроков с опытом выступлений в Премьер-лиге. Этого, похоже, не учли футболисты «Черноморца».
– Как вы оцениваете шансы любителей из Тышковки впервые в истории украинского футбола пробиться в четвертьфинал Кубка Украины?
– Многое будет зависеть от жеребьевки. Если учесть, что согласно Регламенту «Агротех» снова будет играть дома, то шансы довольно высоки. Ведь среди потенциальных соперников есть более слабые, чем «Эпицентр» и «Черноморец», которых любители уже деклассировали.
– Также «грозой авторитетов» стал второлиговый «Локомотив», который заставил капитулировать уже двух представителей УПЛ – «Колос» и «Верес».
– Прогресс «Локомотива» можно объяснить, прежде всего, продуктивной работой главного тренера Сергея Карпенко, который громко заявил о себе еще несколько лет назад, возглавляя «Ниву». Его нынешние подопечные хорошо обучены, умело выбегают в атаку, изобретательны на флангах, мастерски действуют при стандартных положениях. Их победы над «Колосом» и «Вересом» никак нельзя назвать случайными. Поэтому я с нетерпением жду следующего кубкового поединка с участием железнодорожников.
– Тогда, напоследок, уточните, кому вы отдаете предпочтение в борьбе за почетный приз?
– Знаете, поймал себя на мысли, что нашим грандам – «Динамо» и «Шахтеру» может не хватить сил для успешного выступления в Лиге конференций, чемпионате и розыгрыше Кубка. Вот почему может «выстрелить» кто-то из команд, которые только горят желанием оказаться на виду. Прежде всего, я имею в виду ЛНЗ и «Металлист 1925». Хотя многое будет зависеть от того, избегут ли они кадровых потерь.
