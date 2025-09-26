100-миллионный трансфер. Арсенал нацелился на топ-вингера
Кенан Йылдыз может покинуть «Ювентус»
Лондонский «Арсенал» интересуется турецким вингером туринского «Ювентуса» Кенаном Йылдызом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, «старая синьора» готова отпустить 20-летнего футболиста только за 100 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Кенан Йылдыз провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее «Челси» предложил за Кенана Йылдыза 70 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фабрицио Ромондини раскритиковал украинца за игровой эгоизм
Так называемые «деньги Абрамовича», очевидно, еще не скоро будут переданы нуждающимся…