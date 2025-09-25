Дарио СРНА: «Это неправильное решение – системный фейл»

Спортивный директор Шахтёра Дарио Срна высказался про провальные сезоны академии «горняков», признавшись в менеджерском провале, заявив, что ставка была сделана не на тех людей. Функционер доволен возвращением чемпионата U21.

– Молодёжь Шахтёра, академия, те кто следят, удивлены, что прошлый сезон плохие результаты были - не было побед...

– Прошлый сезон был одним из худших в истории Шахтёра.

– Почему?

– Неправильное решение - системный фейл.

– Не на тех людей сделали ставку?

– Может и так.

– Есть ли там таланты, которые смогут конкурировать завтра в составе первой команды? Потому что очень много разговоров про то, что ты конкретно если лекция привозит много бразильцев своим, мол, не дают шансы? Есть ли вот молодые украинцы?

– Есть, они придут. Они молодые. Слушайте, самый важный переход - это из U19 в первую команду. Много футболистов мы начинаем терять, но насколько я понимаю, возродится чемпионат U21. Я считаю, что это хорошее решение УАФ. Я поддерживаю это решение - нам нужен этот шаг. Нам нужно один-два года, чтобы набраться опыта в чемпионате U21, – сказал Дарио.

Летом донецкий Шахтёр заменил главного тренера первой команды. Горняков возглавил турецкий специалист Орда Туран, сменив на посту главного тренера боснийца Марино Пушича. В нынешнем сезоне донецкий Шахтёр занимает вторую строчку таблицы УПЛ, имея в своём активе 14 зачётных пунктов после 6 сыгранных матчей.