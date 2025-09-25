Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полузащитник Металлиста 1925 перенес операцию на ноге
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 17:43
Полузащитник Металлиста 1925 перенес операцию на ноге

Рамика Гаджиева будет ждать реабилитация

Полузащитник Металлиста 1925 перенес операцию на ноге
ФК Металлист 1925

Полузащитник «Металлиста 1925» Рамик Гаджиев прокомментировал, как чувствует себя после операции и когда будет готов играть.

– Рамик, прежде всего, как ты себя чувствуешь после операции?

– Спасибо, чувствую себя нормально. Состояние уже улучшилось – отёк уменьшился и теперь такой же, как и до операции, но врачи говорят, что это хорошо. Я уже немного могу двигать ногой, и это понемногу добавляет уверенности. Очень приятно, что президент «Металлиста 1925» Богдан Бойко, спортивный директор Николай Шамардин сопровождали меня в Мюнхен, а руководитель департамента спортивной медицины клуба Иван Попов присутствовал на операции и сейчас тоже находится рядом со мной.

– Что сказали врачи – насколько всё было сложно?

– Сказали, что нога может ещё болеть, но сама операция прошла хорошо. Насколько она была сложной – трудно сказать, я в этом не очень разбираюсь. Главное, что всё удалось, и теперь всё зависит от времени и реабилитации.

– Какие у тебя условия для лечения?

– Условия очень хорошие. Я ещё в клинике, где мне делали операцию. Здесь постоянное наблюдение, хорошее питание, помогают физиотерапевты. Уже начали с ними лёгкую работу – пробую ходить.

– Вспомни момент травмы. Что ты почувствовал в первые минуты?

– Я сразу понял, что всё серьёзно. Было ощущение сильного хруста в ноге и острая боль. Я даже не мог пошевелить ногой или самостоятельно подняться. Уже тогда понял, что это что-то тяжёлое… Хотя, насколько именно – ещё не знал.

– Насколько морально сложно принять эту паузу, особенно учитывая хороший старт сезона?

– Морально тяжело будет позже. Первые дни уже как-то принял всё – понял, что нужно идти вперёд, иначе нельзя. Но когда пройдёт месяц, второй, третий, когда начну реально скучать по полю – вот тогда будет непросто. Но я настраиваюсь только на лучшее и верю, что вернусь сильнее.

– Кто поддержал тебя больше всего в эти дни?

– В первую очередь – семья. Мама и папа сразу приехали ко мне, были рядом. Большая благодарность клубу, руководству, команде – все поддерживали, и это очень помогло. Также получил множество сообщений от болельщиков. Я всё читаю. Искренне благодарю каждого за слова поддержки – они очень важны. Хочу сказать: всё будет хорошо, я вернусь ещё сильнее.

– Насколько важно ощущать, что клуб и команда рядом?

– Это действительно важно, и я очень это ценю. Но ещё больше я хочу, чтобы команда продолжала двигаться вперёд, побеждать, держать уровень. А когда я вернусь – вместе будем бороться за медали и будем среди лидеров.

– Что уже известно о первых этапах восстановления?

– Первый месяц – на костылях, на ногу пока становиться нельзя. Потом постепенно начну нагружать, но всё ещё с опорой. Дальше уже будем смотреть по ходу восстановления. У нас в клубе есть специалисты, которые всё правильно спланируют и организуют.

– Как настраиваешь себя на реабилитацию?

– Я настроен максимально серьёзно. У меня нет другого выбора – нужно принять ситуацию и сделать всё, что в моих силах, чтобы как можно быстрее вернуться. Хочу вернуться не просто здоровым, а ещё лучшим, чем был.

Рамик Гаджиев Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма колена
