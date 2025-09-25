Полузащитник Металлиста 1925 перенес операцию на ноге

Полузащитник «Металлиста 1925» Рамик Гаджиев прокомментировал, как чувствует себя после операции и когда будет готов играть.

– Рамик, прежде всего, как ты себя чувствуешь после операции?

– Спасибо, чувствую себя нормально. Состояние уже улучшилось – отёк уменьшился и теперь такой же, как и до операции, но врачи говорят, что это хорошо. Я уже немного могу двигать ногой, и это понемногу добавляет уверенности. Очень приятно, что президент «Металлиста 1925» Богдан Бойко, спортивный директор Николай Шамардин сопровождали меня в Мюнхен, а руководитель департамента спортивной медицины клуба Иван Попов присутствовал на операции и сейчас тоже находится рядом со мной.

– Что сказали врачи – насколько всё было сложно?

– Сказали, что нога может ещё болеть, но сама операция прошла хорошо. Насколько она была сложной – трудно сказать, я в этом не очень разбираюсь. Главное, что всё удалось, и теперь всё зависит от времени и реабилитации.

– Какие у тебя условия для лечения?

– Условия очень хорошие. Я ещё в клинике, где мне делали операцию. Здесь постоянное наблюдение, хорошее питание, помогают физиотерапевты. Уже начали с ними лёгкую работу – пробую ходить.

– Вспомни момент травмы. Что ты почувствовал в первые минуты?

– Я сразу понял, что всё серьёзно. Было ощущение сильного хруста в ноге и острая боль. Я даже не мог пошевелить ногой или самостоятельно подняться. Уже тогда понял, что это что-то тяжёлое… Хотя, насколько именно – ещё не знал.

– Насколько морально сложно принять эту паузу, особенно учитывая хороший старт сезона?

– Морально тяжело будет позже. Первые дни уже как-то принял всё – понял, что нужно идти вперёд, иначе нельзя. Но когда пройдёт месяц, второй, третий, когда начну реально скучать по полю – вот тогда будет непросто. Но я настраиваюсь только на лучшее и верю, что вернусь сильнее.

– Кто поддержал тебя больше всего в эти дни?

– В первую очередь – семья. Мама и папа сразу приехали ко мне, были рядом. Большая благодарность клубу, руководству, команде – все поддерживали, и это очень помогло. Также получил множество сообщений от болельщиков. Я всё читаю. Искренне благодарю каждого за слова поддержки – они очень важны. Хочу сказать: всё будет хорошо, я вернусь ещё сильнее.

– Насколько важно ощущать, что клуб и команда рядом?

– Это действительно важно, и я очень это ценю. Но ещё больше я хочу, чтобы команда продолжала двигаться вперёд, побеждать, держать уровень. А когда я вернусь – вместе будем бороться за медали и будем среди лидеров.

– Что уже известно о первых этапах восстановления?

– Первый месяц – на костылях, на ногу пока становиться нельзя. Потом постепенно начну нагружать, но всё ещё с опорой. Дальше уже будем смотреть по ходу восстановления. У нас в клубе есть специалисты, которые всё правильно спланируют и организуют.

– Как настраиваешь себя на реабилитацию?

– Я настроен максимально серьёзно. У меня нет другого выбора – нужно принять ситуацию и сделать всё, что в моих силах, чтобы как можно быстрее вернуться. Хочу вернуться не просто здоровым, а ещё лучшим, чем был.