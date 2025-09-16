Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серьезные проблемы. Вингер Металлиста 1925 отправится в Германию
Другие новости
16 сентября 2025, 15:02 | Обновлено 16 сентября 2025, 15:14
683
0

Серьезные проблемы. Вингер Металлиста 1925 отправится в Германию

Рамик Гаджиев получил тяжелую травму в матче чемпионата Украины против донецкого «Шахтера»

16 сентября 2025, 15:02 | Обновлено 16 сентября 2025, 15:14
683
0
Серьезные проблемы. Вингер Металлиста 1925 отправится в Германию
Instagram. Рамик Гаджиев

Вингер харьковского «Металлиста 1925» и сборной Украины U-21 Рамик Гаджиев в субботу, 20 сентября, отрправится в Германию для проведения сложной операции.

20-летний футболист получил травму в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера» (1:1) , который состоялся 13 сентября. Игрок был вынужден покинуть поле на 83-й минуте из-за повреждения.

По информации источника, у Гаджиева было диагностировано перелом латеральной косточки, разрыв дистального синдесмоза, повреждение дельтовидной связки.

Планировалось, что вингеру проведут операцию на этой недели, однако из-за воспаления поездку в Германию пришлось отложить на несколько дней. Сейчас клубные врачи снимают воспаление благодаря регулярному трехкратному наложению льда на травмированную ногу.

По предварительным данным, Рамик пропустит, как минимум, четыре месяца. Финансирование хирургического вмешательства за границей полностью взял на себя харьковский клуб.

В нынешнем сезоне Гаджиев провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

По теме:
Украинский полузащитник Шахтера прокомментировал свой переход в Европу
Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Для нас каждая игра очень принципиальна»
Украинский футболист: «Я плакал из-за этого тренера. Он всегда кричал»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Шахтер Донецк Металлист 1925 - Шахтер Рамик Гаджиев ТаТоТаке травма операция
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 16 сентября 2025, 14:07 5
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву

50 миллионов компенсаций. Клуб АПЛ хочет подать в суд на Эвертон
Футбол | 16 сентября 2025, 14:19 0
50 миллионов компенсаций. Клуб АПЛ хочет подать в суд на Эвертон
50 миллионов компенсаций. Клуб АПЛ хочет подать в суд на Эвертон

«Бернли» вспомнил сезон 2021/22.

Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Футбол | 15.09.2025, 15:47
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 16.09.2025, 09:00
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Другие виды | 15.09.2025, 16:51
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
15.09.2025, 06:14 1
Бокс
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 2
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
15.09.2025, 11:22 6
Волейбол
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
15.09.2025, 01:54
Бокс
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36 2
Футбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 3
Футбол
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
15.09.2025, 03:10 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем