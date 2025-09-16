Серьезные проблемы. Вингер Металлиста 1925 отправится в Германию

Вингер харьковского «Металлиста 1925» и сборной Украины U-21 Рамик Гаджиев в субботу, 20 сентября, отрправится в Германию для проведения сложной операции.

20-летний футболист получил травму в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера» (1:1) , который состоялся 13 сентября. Игрок был вынужден покинуть поле на 83-й минуте из-за повреждения.

По информации источника, у Гаджиева было диагностировано перелом латеральной косточки, разрыв дистального синдесмоза, повреждение дельтовидной связки.

Планировалось, что вингеру проведут операцию на этой недели, однако из-за воспаления поездку в Германию пришлось отложить на несколько дней. Сейчас клубные врачи снимают воспаление благодаря регулярному трехкратному наложению льда на травмированную ногу.

По предварительным данным, Рамик пропустит, как минимум, четыре месяца. Финансирование хирургического вмешательства за границей полностью взял на себя харьковский клуб.

В нынешнем сезоне Гаджиев провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.