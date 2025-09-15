Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 сообщил официальные подробности травмы Гаджиева
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 16:08 |
Металлист 1925 сообщил официальные подробности травмы Гаджиева

Рамик выбыл на 4 месяца

15 сентября 2025, 16:08
ФК Металлист 1925

13 сентября состоялся матч пятого тура УПЛ 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк.

Коллективы сыграли на Центральном стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:1.

В этой игре травмировался полузащитник харьковчан Рамик Гаджиев. Как сообщил руководитель департамента спортивной медицины клуба Иван Попов, после обследования у игрока диагностировано: перелом латеральной косточки, разрыв дистального синдесмоза, повреждение дельтовидной связки.

Сейчас футболист находится под наблюдением врачей, а операция запланирована на следующую неделю в Германии. По прогнозам медицинской службы, ориентировочный срок восстановления составляет около четырех месяцев.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер Рамик Гаджиев травма
Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист 1925
