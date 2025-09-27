Бывший игрок Ромы дал совет Гасперини, что делать с Довбиком

Бывший футболист «Ромы» Паоло Поджи посоветовал наставнику римлян Джан Пьеро Гасперини выпускать украинца Артема Довбика в стартовом составе.

«Сейчас я бы сделал ставку на Довбика, а не на Фергюсона – украинец доказал, что умеет решать судьбу матчей. Впрочем, в Лиге Европы нужна другая ментальность. Посмотрим, как команда себя проявит, и тогда станет понятно больше», — отметил Поджи.

Довбик в этом сезоне начал только один матч в стартовом составе и еще не отмечался результативными действиями.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.