Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший игрок Ромы дал совет Гасперини, что делать с Довбиком
Италия
27 сентября 2025, 02:53 |
166
1

Бывший игрок Ромы дал совет Гасперини, что делать с Довбиком

Паоло Поджи советует тренеру доверить место в старте Артему

27 сентября 2025, 02:53 |
166
1 Comments
Бывший игрок Ромы дал совет Гасперини, что делать с Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший футболист «Ромы» Паоло Поджи посоветовал наставнику римлян Джан Пьеро Гасперини выпускать украинца Артема Довбика в стартовом составе.

«Сейчас я бы сделал ставку на Довбика, а не на Фергюсона – украинец доказал, что умеет решать судьбу матчей. Впрочем, в Лиге Европы нужна другая ментальность. Посмотрим, как команда себя проявит, и тогда станет понятно больше», — отметил Поджи.

Довбик в этом сезоне начал только один матч в стартовом составе и еще не отмечался результативными действиями.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

По теме:
С кем сыграют Довбик и Малиновский? Известны пары 1/8 финала Кубка Италии
Нужны голы. Рома столкнулась с проблемами из-за Довбика и Фергюсона
«Для меня он – провал». В Италии раскритиковали Довбика
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Эван Фергюсон
Дмитрий Олейник Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 26 сентября 2025, 08:01 1
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому

Луис Ортис хочет именитого соперника

Источник: Динамо создало для Бленуце особые условия
Футбол | 26 сентября 2025, 23:54 9
Источник: Динамо создало для Бленуце особые условия
Источник: Динамо создало для Бленуце особые условия

Клуб предоставил игроку дом вместо квартиры, предусмотренной по контракту

Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Футбол | 26.09.2025, 07:04
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Футбол | 26.09.2025, 12:59
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Ротань обратился к фанатам Полесья после катастрофы в Кубке Украины
Футбол | 27.09.2025, 02:15
Ротань обратился к фанатам Полесья после катастрофы в Кубке Украины
Ротань обратился к фанатам Полесья после катастрофы в Кубке Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Slunkoo
prodat ...
Ответить
0
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 2
Футбол
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем