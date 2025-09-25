Новичок первой команды Динамо: «Цель – стать основным игроком киевлян»

Защитник Владислав Захарченко недавно был переведен в первую команду «Динамо» и он дебютировал за киевлян в матче против «Александрии».

Игрок оценил свой свою ситуацию.

– Сегодня «Динамо» провело плановую тренировку перед «Карпатами». Расскажи, над чем работали, в каком настроении команда?

– Мы разобрали последнюю игру с «Александрией», посмотрели теорию. И сегодня была более втягивающая тренировка после выходной. Сейчас будем смотреть игры «Карпат» и подробнее к ним готовиться.

– Ты дебютировал недавно за «основу» в игре против «Александрии», вышел в стартовом составе. Расскажи, что тебе это дало? Что чувствовал, когда узнал, что ты выйдешь в стартовом составе? Как долго до этого шел?

– Ну, конечно, можно сказать, что шел к этому всю жизнь. Рад, что мне доверили в такой игре выйти на поле. Команда поддержала, тренерский штаб поддержал и, конечно, получил удовольствие от этой игры.

– У «Динамо» всегда сильная конкуренция. Сейчас на твою позицию тоже подписали новичка – Алиу Тиаре. Добавило ли это тебе какой-то уверенности и пыла бороться за стартовый состав?

– Конечно, конкуренция – это всегда хорошо и для игроков, и вообще для команды. Потому что, когда есть конкуренция, ты прогрессируешь. И, конечно, хорошо, когда у тренерского штаба есть выбор, кого ставить, кого нет, когда есть ротация, чтобы одни и те же не играли каждый матч.

– Ты был на длительном сборе с основной командой, сейчас все время с основной командой. Расскажи об этом периоде адаптации, насколько здесь все отличается от того, что было в U19? Кто тебя подпускал, так скажем, эмоционально и психологически, кто помогал больше всего?

– Конечно, это приятно, можно сказать, это то, к чему стремится каждый футболист, чтобы вырасти, попасть в основную команду. Тем более если это «Динамо» (Киев) – лучшая команда в Украине. В общем, приятно тренироваться, нравится все.

– Ты дебютировал, первой цели можно сказать достиг. Какая следующая цель?

– Наверное, начать играть в основном составе. Это цель для каждого футболиста – играть в основном составе, быть основным на своей позиции и приносить максимальную пользу команде.