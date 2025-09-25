Остался Ребров? Два известных тренера отказались работать в Панатинаикосе

Греческий «Панатинаикос» продолжает поиски нового главного тренера, после того как сотрудничество с командой прекратил португалец Руй Витория. Стороны договорились о расторжении контракта из-за неудовлетворительных результатов.

По информации греческой прессы, на данный момент главным кандидатом на должность наставника является Сергей Ребров, который возглавляет национальную сборную Украины.

«Панатинаикос» пытался договориться с другими тренерами, но получил отказ и поэтому сосредоточил свои усилия на контактах с украинским специалистом.

Первым вариантом был Рогер Шмидт, который покинул «Бенфику» год назад, выиграв чемпионат и Суперкубок Португалии за два сезона. Вторым кандидатом рассматривался австриец Ральф Хазенхюттль, работавший в «Вольфсбурге», «Саутгемптоне», РБ Лейпциг. В итоге оба специалиста отказались от работы с греческим клубом.

Сообщается, что спортивный директор «Панатинаикоса» Яннис Пападимитриу относится с большим уважением к Реброву и считает его идеальным кандидатом для греческой команды.