ФОТО. Невеста Криштиану Роналду показала впечатляющую грудь

Джорджина Родригес снова покорила сеть роскошными образами.

Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась в Instagram серией фото, которые мгновенно собрали миллионы лайков.

На снимках Джорджина предстала в черном платье с открытыми плечами и массивным колье, в белом гольфе, подчеркивающем фигуру.

Элегантные украшения, бриллиантовое кольцо и безупречный стиль ещё раз доказали: Родригес по праву считается иконой моды и одной из самых ярких персон светской хроники.