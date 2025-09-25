Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 сентября 2025, 03:24
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду показала впечатляющую грудь

Джорджина Родригес продолжает сиять на светских событиях

ФОТО. Невеста Криштиану Роналду показала впечатляющую грудь
Instagram. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес снова покорила сеть роскошными образами.

Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась в Instagram серией фото, которые мгновенно собрали миллионы лайков.

На снимках Джорджина предстала в черном платье с открытыми плечами и массивным колье, в белом гольфе, подчеркивающем фигуру.

Элегантные украшения, бриллиантовое кольцо и безупречный стиль ещё раз доказали: Родригес по праву считается иконой моды и одной из самых ярких персон светской хроники.

