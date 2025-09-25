ФОТО. Невеста Криштиану Роналду показала впечатляющую грудь
Джорджина Родригес продолжает сиять на светских событиях
Джорджина Родригес снова покорила сеть роскошными образами.
Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась в Instagram серией фото, которые мгновенно собрали миллионы лайков.
На снимках Джорджина предстала в черном платье с открытыми плечами и массивным колье, в белом гольфе, подчеркивающем фигуру.
Элегантные украшения, бриллиантовое кольцо и безупречный стиль ещё раз доказали: Родригес по праву считается иконой моды и одной из самых ярких персон светской хроники.
