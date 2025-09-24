«Он для нас – это настоящее открытие». Постекоглу высоко оценил Зинченко
Главный тренер Ноттингем Форест – об украинце
Главный тренер «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу поделился мыслями об украинском защитнике своей команды Александре Зинченко.
«Приобретение Зинченко стало для нас настоящим открытием. Потеря Оли Айна была тяжелым ударом, и нам бы не хватало крайних защитников, если бы нам не позволили приобрести Александра.
Я очень рад, что в правила была внесена поправка. Он будет играть огромную роль. Вы уже видите, что он – качественный игрок, имеет опыт выступлений на высшем уровне в европейском футболе, поэтому здорово, что мы его приобрели», – цитирует главного тренера «Ноттингем Форест» Vavel.
Ранее британский журналист заявил, что Зинченко идеально подходит Постекоглу.
