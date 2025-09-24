«Он для нас – это настоящее открытие». Постекоглу высоко оценил Зинченко

Главный тренер «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу поделился мыслями об украинском защитнике своей команды Александре Зинченко.

«Приобретение Зинченко стало для нас настоящим открытием. Потеря Оли Айна была тяжелым ударом, и нам бы не хватало крайних защитников, если бы нам не позволили приобрести Александра.

Я очень рад, что в правила была внесена поправка. Он будет играть огромную роль. Вы уже видите, что он – качественный игрок, имеет опыт выступлений на высшем уровне в европейском футболе, поэтому здорово, что мы его приобрели», – цитирует главного тренера «Ноттингем Форест» Vavel.

Ранее британский журналист заявил, что Зинченко идеально подходит Постекоглу.