«Он для нас – это настоящее открытие». Постекоглу высоко оценил Зинченко

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
24 сентября 2025, 22:40 |
197
0

Главный тренер Ноттингем Форест – об украинце

Главный тренер «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу поделился мыслями об украинском защитнике своей команды Александре Зинченко.

«Приобретение Зинченко стало для нас настоящим открытием. Потеря Оли Айна была тяжелым ударом, и нам бы не хватало крайних защитников, если бы нам не позволили приобрести Александра.

Я очень рад, что в правила была внесена поправка. Он будет играть огромную роль. Вы уже видите, что он – качественный игрок, имеет опыт выступлений на высшем уровне в европейском футболе, поэтому здорово, что мы его приобрели», – цитирует главного тренера «Ноттингем Форест» Vavel.

Ранее британский журналист заявил, что Зинченко идеально подходит Постекоглу.

Ангелос Постекоглу Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко
