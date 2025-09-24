Жирона с тремя украинцами не выиграла ни один из 6 матчей на старте Ла Лиги
Команда находится на последнем, 20-м, месте в турнирной таблице чемпионата
Испанский клуб «Жирона», в составе которого выступают украинцы Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов, до сих пор не одержал ни одной победы в нынешнем сезоне Ла Лиги.
23 сентября состоялась встреча 6-го тура чемпионата Испании между командами «Атлетик» Бильбао и «Жирона». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
Жирона в текущем сезоне Ла Лиги
- Райо Вальекано (1:3), Ла Лига – поражение
- Вильярреал (0:5), Ла Лига – поражение
- Севилья (0:2), Ла Лига – поражение
- Сельта (1:1), Ла Лига – ничья
- Леванте (0:4), Ла Лига – поражение
- Атлетик (1:1), Ла Лига – ничья
Сейчас «Жирона» (2 очка) находится на 20-м месте турнирной таблицы чемпионата и находится в зоне вылета, тогда как «Атлетик» (10 очков) оказался на 5-й позиции.
