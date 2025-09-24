Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона с тремя украинцами не выиграла ни один из 6 матчей на старте Ла Лиги
Испания
24 сентября 2025, 16:59 | Обновлено 24 сентября 2025, 17:00
Жирона с тремя украинцами не выиграла ни один из 6 матчей на старте Ла Лиги

Команда находится на последнем, 20-м, месте в турнирной таблице чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский клуб «Жирона», в составе которого выступают украинцы Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов, до сих пор не одержал ни одной победы в нынешнем сезоне Ла Лиги.

23 сентября состоялась встреча 6-го тура чемпионата Испании между командами «Атлетик» Бильбао и «Жирона». Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Жирона в текущем сезоне Ла Лиги

  • Райо Вальекано (1:3), Ла Лига – поражение
  • Вильярреал (0:5), Ла Лига – поражение
  • Севилья (0:2), Ла Лига – поражение
  • Сельта (1:1), Ла Лига – ничья
  • Леванте (0:4), Ла Лига – поражение
  • Атлетик (1:1), Ла Лига – ничья

Сейчас «Жирона» (2 очка) находится на 20-м месте турнирной таблицы чемпионата и находится в зоне вылета, тогда как «Атлетик» (10 очков) оказался на 5-й позиции.

​​​​​​

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
