Расинг впервые за 28 лет сыграет в полуфинале Кубка Либертадорес

Первым полуфиналистом Кубка Либертадорес стал аргентинский «Расинг», который и во втором четвертьфинальном матче победил «Велес Сарсфилд» со счетом 1:0 (2:0) по сумме двух встреч.

«Расинг» вышел в полуфинал самого престижного турнира Южной Америки впервые за 28 лет (с 1997 года), где сыграет с победителем пары «Эстудиантес» – «Фламенго».

Напомним: в активе клуба из Авельянеды есть один трофей Кубка Либертадорес.

В 1967 году «Расинг» в трех финальных матчах победил уругвайский «Насьональ». Матчи в Авельянеде и Монтевидео закончились со счетом 0:0, поэтому был назначен третий поединок, который состоялся в Сантьяго. «Расинг» победил со счетом 2:1 и выиграл пока единственный титул в турнире.