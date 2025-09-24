Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Расинг впервые за 28 лет сыграет в полуфинале Кубка Либертадорес
Аргентина
24 сентября 2025, 16:33 |
88
0

Расинг впервые за 28 лет сыграет в полуфинале Кубка Либертадорес

Сколько раз аргентинский клуб выигрывал этот трофей?

24 сентября 2025, 16:33 |
88
0
Расинг впервые за 28 лет сыграет в полуфинале Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine

Первым полуфиналистом Кубка Либертадорес стал аргентинский «Расинг», который и во втором четвертьфинальном матче победил «Велес Сарсфилд» со счетом 1:0 (2:0) по сумме двух встреч.

«Расинг» вышел в полуфинал самого престижного турнира Южной Америки впервые за 28 лет (с 1997 года), где сыграет с победителем пары «Эстудиантес» – «Фламенго».

Напомним: в активе клуба из Авельянеды есть один трофей Кубка Либертадорес.

В 1967 году «Расинг» в трех финальных матчах победил уругвайский «Насьональ». Матчи в Авельянеде и Монтевидео закончились со счетом 0:0, поэтому был назначен третий поединок, который состоялся в Сантьяго. «Расинг» победил со счетом 2:1 и выиграл пока единственный титул в турнире.

По теме:
Аргентинское дерби. Определен первый полуфиналист Кубка Либертадорес
Кубок Либертадорес. Аргентинское дерби: Велес Сарсфилд уступил Расингу
Реал стал первой командой в истории ЛЧ, забившей 700 голов в турнире
Велес Сарсфилд Расинг Авельянеда Сантьяго Солари Кубок Аргентины по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Футбол | 24 сентября 2025, 14:10 11
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США

Израиль и Маккаби Тель-Авив не будут отстранены от международных соревнований

Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Футбол | 24 сентября 2025, 00:16 13
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным

Команда Риу Аве сумела спасти игру, забив мяч в компенсированное время

Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Футбол | 23.09.2025, 20:49
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Стало известно, кто возглавил Левый Берег после отставки главного тренера
Футбол | 24.09.2025, 17:51
Стало известно, кто возглавил Левый Берег после отставки главного тренера
Стало известно, кто возглавил Левый Берег после отставки главного тренера
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Бокс | 24.09.2025, 07:54
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 28
Футбол
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
22.09.2025, 22:56
Бокс
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 10
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
23.09.2025, 09:41
Футбол
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
«Я не чувствую себя собой». Свитолина досрочно завершила сезон 2025 года
23.09.2025, 15:40 32
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
23.09.2025, 15:38 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем