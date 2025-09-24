Расинг впервые за 28 лет сыграет в полуфинале Кубка Либертадорес
Сколько раз аргентинский клуб выигрывал этот трофей?
Первым полуфиналистом Кубка Либертадорес стал аргентинский «Расинг», который и во втором четвертьфинальном матче победил «Велес Сарсфилд» со счетом 1:0 (2:0) по сумме двух встреч.
«Расинг» вышел в полуфинал самого престижного турнира Южной Америки впервые за 28 лет (с 1997 года), где сыграет с победителем пары «Эстудиантес» – «Фламенго».
Напомним: в активе клуба из Авельянеды есть один трофей Кубка Либертадорес.
В 1967 году «Расинг» в трех финальных матчах победил уругвайский «Насьональ». Матчи в Авельянеде и Монтевидео закончились со счетом 0:0, поэтому был назначен третий поединок, который состоялся в Сантьяго. «Расинг» победил со счетом 2:1 и выиграл пока единственный титул в турнире.
🏆🔥 RACING CLUB CLASIFICÓ A LA SEMIFINAL DE LA COPA LIBERTADORES LUEGO DE 28 AÑOS.— FÚTBOL Y MÁS FÚTBOL (@FutbolmasyFulbo) September 23, 2025
👉 Enfrentará al ganador de Estudiantes vs. Flamengo por un lugar en la GRAN FINAL en Lima. pic.twitter.com/Mv9ie364sV
