Аргентинское дерби. Определен первый полуфиналист Кубка Либертадорес

В ночь с 23 на 24 сентября сыгран первый матч 1/4 финала Кубка Либертадорес.

В аргентинском дерби Расинг второй раз обыграл Велес Сарсфилд со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил для хозяев поля Сантьяго Солари на 82-й минуте.

Первая игра неделей ранее завершилась аналогично, победой Расинга (1:0).

Расинг стал первым полуфиналистом турнира, победитель которого получит путевку в Межконтинентальный кубок и Клубный ЧМ-2029.

Кубок Либертадорес. 1/4 финала

Ответный матч, 23 сентября

Расинг Авельянеда (Аргентина) – Велес Сарсфилд (Аргентина) – 1:0

Гол: Сантьяго Солари, 82

Первый матч – 1:0

