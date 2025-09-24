Аргентинское дерби. Определен первый полуфиналист Кубка Либертадорес
Расинг нанес поражение команде Велес Сарсфилд
В ночь с 23 на 24 сентября сыгран первый матч 1/4 финала Кубка Либертадорес.
В аргентинском дерби Расинг второй раз обыграл Велес Сарсфилд со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил для хозяев поля Сантьяго Солари на 82-й минуте.
Первая игра неделей ранее завершилась аналогично, победой Расинга (1:0).
Расинг стал первым полуфиналистом турнира, победитель которого получит путевку в Межконтинентальный кубок и Клубный ЧМ-2029.
Кубок Либертадорес. 1/4 финала
Ответный матч, 23 сентября
Расинг Авельянеда (Аргентина) – Велес Сарсфилд (Аргентина) – 1:0
Гол: Сантьяго Солари, 82
Первый матч – 1:0
Сетка турнира
Видео гола и обзор матча
Фотогалерея
События матча
