Мастантуоно – 2-й самый молодой игрок Реала в XXI веке, забивший в Ла Лиге

В матче 6-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде победил «Леванте» со счетом 4:1.

В этой игре дебютным забитым мячом за «Реал» отметился Франко Мастантуоно, который в возрасте 18 лет и 40 дней стал вторым самым молодым игроком королевского клуба в XXI веке, забившим гол в матче Ла Лиги после Эндрика в ворота «Вальядолида» в августе 2024 года (18 лет и 35 дней).

Если брать во внимание историю выступлений «Реала» в Ла Лиге, то Мастантуоно стал четвертым самым молодым автором гола.

Самые молодые бомбардиры Реала в Ла Лиге за всю историю

17 лет и 3 месяца – Альберто Ривера (1995)

17 лет и 4 месяца – Рауль (1994)

18 лет и 1 месяц – Эндрик (2024)

18 лет и 1 месяц – Франко Мастантуоно (2025)

18 лет и 3 месяца – Винисиус Жуниор (2018)

18 лет и 4 месяца – Рафаэль Варан (2011)

18 лет и 6 месяцев – Рафаэль Васкес (1984)

18 лет и 6 месяцев – Мануэль Санчис (1983)

18 лет и 7 месяцев – Альваро Родригес (2023)

18 лет и 8 месяцев – Родриго (2019)

Интересным фактом является то, что 23 сентября 1953 года за «Реал» дебютировал аргентинец Альфредо Ди Стефано, а 23 сентября 2025 года свой первый гол за «сливочных» забил аргентинец Франко Мастантуоно.

2 - Con 18 años y 40 días, Franco Mastantuono se ha convertido en el segundo jugador más joven en marcar con el Real Madrid en LaLiga en todo el siglo XXI, tras Endrick Felipe ante el Real Valladolid en agosto de 2024 (18 años y 35 días). Diamante. pic.twitter.com/5lONzKqORA — OptaJose (@OptaJose) September 23, 2025

◉ 23 de septiembre de 1953: DEBUT de Don Alfredo Di Stefano en Real Madrid.

◉ 23 de septiembre de 2025: PRIMER GOL de Franco Mastantuono en #RealMadrid.



🇦🇷 𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐄. pic.twitter.com/Q9S04BGtkm — FÚTBOL Y MÁS FÚTBOL (@FutbolmasyFulbo) September 23, 2025