Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мастантуоно – 2-й самый молодой игрок Реала в XXI веке, забивший в Ла Лиге
Испания
24 сентября 2025, 15:55 |
131
0

Мастантуоно – 2-й самый молодой игрок Реала в XXI веке, забивший в Ла Лиге

Как выглядит топ-10 самых молодых бомбардиров Реала в истории испанского чемпионата?

24 сентября 2025, 15:55 |
131
0
Мастантуоно – 2-й самый молодой игрок Реала в XXI веке, забивший в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

В матче 6-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде победил «Леванте» со счетом 4:1.

В этой игре дебютным забитым мячом за «Реал» отметился Франко Мастантуоно, который в возрасте 18 лет и 40 дней стал вторым самым молодым игроком королевского клуба в XXI веке, забившим гол в матче Ла Лиги после Эндрика в ворота «Вальядолида» в августе 2024 года (18 лет и 35 дней).

Если брать во внимание историю выступлений «Реала» в Ла Лиге, то Мастантуоно стал четвертым самым молодым автором гола.

Самые молодые бомбардиры Реала в Ла Лиге за всю историю

  • 17 лет и 3 месяца – Альберто Ривера (1995)
  • 17 лет и 4 месяца – Рауль (1994)
  • 18 лет и 1 месяц – Эндрик (2024)
  • 18 лет и 1 месяц – Франко Мастантуоно (2025)
  • 18 лет и 3 месяца – Винисиус Жуниор (2018)
  • 18 лет и 4 месяца – Рафаэль Варан (2011)
  • 18 лет и 6 месяцев – Рафаэль Васкес (1984)
  • 18 лет и 6 месяцев – Мануэль Санчис (1983)
  • 18 лет и 7 месяцев – Альваро Родригес (2023)
  • 18 лет и 8 месяцев – Родриго (2019)

Интересным фактом является то, что 23 сентября 1953 года за «Реал» дебютировал аргентинец Альфредо Ди Стефано, а 23 сентября 2025 года свой первый гол за «сливочных» забил аргентинец Франко Мастантуоно.

По теме:
Винисиус рассказал, кто научил его бить шведой
11 в текущем сезоне, 388 за карьеру. Килиан Мбаппе забил очередные голы
109-й за Реал, 7-й против Леванте. Винисиус в очередной раз забил за Реал
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Леванте Винисиус Жуниор Леванте - Реал Франко Мастантуоно статистика Эндрик Альфредо ди Стефано Рафаэль Варан Альваро Родригес Родриго Гоес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Футбол | 24 сентября 2025, 12:06 10
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»

Олег рассказал о разговоре с Григорием Суркисом после ЧМ-2006

Невероятный выстрел. Хлань забил дебютный гол за Гурник в Польше
Футбол | 24 сентября 2025, 15:08 0
Невероятный выстрел. Хлань забил дебютный гол за Гурник в Польше
Невероятный выстрел. Хлань забил дебютный гол за Гурник в Польше

Максим отметился голом в матче Кубка Польши

Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Футбол | 23.09.2025, 20:49
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Футбол | 23.09.2025, 22:16
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
Бокс | 24.09.2025, 04:01
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Богачук столкнулся с ужасными последствиями после поражения от Адамса
Богачук столкнулся с ужасными последствиями после поражения от Адамса
22.09.2025, 19:42 1
Бокс
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 28
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
22.09.2025, 22:56
Бокс
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
23.09.2025, 09:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем