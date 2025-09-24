Португалия24 сентября 2025, 15:25 | Обновлено 24 сентября 2025, 15:46
Судаков сравнялся с Орестом Лебеденко по голам в чемпионате Португалии
Гол украинца в ворота «Риу Аве», правда, не стал победным
24 сентября 2025, 15:25 | Обновлено 24 сентября 2025, 15:46
В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» дома сыграла вничью против «Риу Аве» со счетом 1:1.
Вторым голом за «орлов» отличился Георгий Судаков.
Экс-игрок «Шахтера» сравнялся с Орестом Лебеденко по количеству забитых мячей в чемпионате Португалии. При этом, он сделал это всего за 3 игры.
Голы украинцев в чемпионате Португалии
- 12 – Сергей Кандауров
- 6 – Роман Яремчук
- 5 – Сергей Щербаков
- 3 – Сергей Ателькин
- 2 – Орест Лебеденко
- 2 – Георгий Судаков
Теперь на счету Георгия Судакова в четырех матчах за «Бенфику» во всех турнирах два гола и результативная передача.
