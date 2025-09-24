Судаков сравнялся с Орестом Лебеденко по голам в чемпионате Португалии

В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» дома сыграла вничью против «Риу Аве» со счетом 1:1.

Вторым голом за «орлов» отличился Георгий Судаков.

Экс-игрок «Шахтера» сравнялся с Орестом Лебеденко по количеству забитых мячей в чемпионате Португалии. При этом, он сделал это всего за 3 игры.

Голы украинцев в чемпионате Португалии

12 – Сергей Кандауров

6 – Роман Яремчук

5 – Сергей Щербаков

3 – Сергей Ателькин

2 – Орест Лебеденко

2 – Георгий Судаков

Теперь на счету Георгия Судакова в четырех матчах за «Бенфику» во всех турнирах два гола и результативная передача.