Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков сравнялся с Орестом Лебеденко по голам в чемпионате Португалии
Португалия
24 сентября 2025, 15:25 | Обновлено 24 сентября 2025, 15:46
351
0

Судаков сравнялся с Орестом Лебеденко по голам в чемпионате Португалии

Гол украинца в ворота «Риу Аве», правда, не стал победным

24 сентября 2025, 15:25 | Обновлено 24 сентября 2025, 15:46
351
0
Судаков сравнялся с Орестом Лебеденко по голам в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» дома сыграла вничью против «Риу Аве» со счетом 1:1.

Вторым голом за «орлов» отличился Георгий Судаков.

Экс-игрок «Шахтера» сравнялся с Орестом Лебеденко по количеству забитых мячей в чемпионате Португалии. При этом, он сделал это всего за 3 игры.

Голы украинцев в чемпионате Португалии

  • 12 – Сергей Кандауров
  • 6 – Роман Яремчук
  • 5 – Сергей Щербаков
  • 3 – Сергей Ателькин
  • 2 – Орест Лебеденко
  • 2 – Георгий Судаков

Теперь на счету Георгия Судакова в четырех матчах за «Бенфику» во всех турнирах два гола и результативная передача.

По теме:
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
В Португалии оценили игру Судакова и Трубина после ничьей с аутсайдером
Моуриньо обвинили в предательстве из-за сотрудничества с Бенфикой
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Риу Аве Анатолий Трубин статистика Орест Лебеденко
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Футбол | 24 сентября 2025, 12:06 10
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»

Олег рассказал о разговоре с Григорием Суркисом после ЧМ-2006

Уникальная неделя. Почему матчи Лиги Европы проходят в среду?
Футбол | 24 сентября 2025, 15:38 0
Уникальная неделя. Почему матчи Лиги Европы проходят в среду?
Уникальная неделя. Почему матчи Лиги Европы проходят в среду?

Предстоящие матчи являются частью эксклюзивной недели Лиги Европы

Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Футбол | 24.09.2025, 00:16
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Футбол | 23.09.2025, 22:16
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Футбол | 23.09.2025, 20:49
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 28
Футбол
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
22.09.2025, 22:56
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем