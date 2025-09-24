Украинский форвард: «Наш матч отказались переносить. Я решил…»

Украинский нападающий клуба «Пномпень Краун» Максим Прядун прокомментировал свой хет-трик в ворота «Лайфа» в матче чемпионата Камбоджи. Также игрок оценил уровень местной лиги и вспомнил резонанс вокруг своего фото с наградой.

«Нет, это не был какой-то обряд и, конечно, не ИИ. Просто в Камбодже сейчас сезон дождей. В провинции, где мы должны играть, целую неделю лил дождь, поле было совершенно не готово к игре – оно превратилось в сплошное болото.

Ни один газон не выдержал бы такого количества осадков. Мы обратились с просьбой перенести матч, но организаторы отказали, ссылаясь на ряд причин.

Именно поэтому я решил обратить внимание на эту ситуацию – и это сработало. О ней заговорили не только в Камбодже, но и в Украине», – сказал Прядун.

Прядун выступал за команды: Ильичевец Мариуполь, Ворскла Полтава, Звезда Кропивницкий, Арсенал Киев, Металлист 1925 Харьков, Локомотив Ереван, МФК Николаев, Олимпик Донецк, Металлист Харьков, ЛНЗ Черкассы, а также мальтийский Слима Уондерс.