Забив гол, украинец вошел в символическую сборную в экзотической стране

Украинский футболист Максим Прядун вошел в символическую сборную 7-го тура чемпионата Камбоджи.

28-летний форвард клуба Пномпень Краун забил гол и получил высокую оценку 8.4 от веб-портала SofaScore.

Пномпень Краун на выезде разгромил команду Киривонг Сок Сен Чей (4:1), и этот гол для гостей стал финальным аккордом в матче

Украинский футболист включен в 11 лучших игроков уик-энда в экзотической Камбодже.

Максим Прядун ранее играл за клубы Ильичевец Мариуполь, Ворскла Полтава, Звезда Кропивницкий, Арсенал Киев, Металлист 1925 Харьков, Локомотив Ереван, МФК Николаев, Олимпик Донецк, Металлист Харьков, ЛНЗ Черкассы, Слима Уондерерс (Мальта).

Чемпионат Камбоджи. 7-й тур, 5 октбяря 2025

Киривонг Сок Сен Чей – Пномпень Краун – 1:4

Голы: Ханг Далик, 15 – Мозес Дайер, 27, Рауль Фехер, 39, Са Тай, 72, Максим Прядун, 90+1

Символическая сборная 7-го тура чемпионата Камбоджи (SofaScore)