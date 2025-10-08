Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забив гол, украинец вошел в символическую сборную в экзотической стране
Другие новости
08 октября 2025, 04:43 | Обновлено 08 октября 2025, 04:54
112
0

Забив гол, украинец вошел в символическую сборную в экзотической стране

Максим Прядун феерит в чемпионате Камбоджи за клуб Пномпень Краун

08 октября 2025, 04:43 | Обновлено 08 октября 2025, 04:54
112
0
Забив гол, украинец вошел в символическую сборную в экзотической стране
Instagram. Максим Прядун

Украинский футболист Максим Прядун вошел в символическую сборную 7-го тура чемпионата Камбоджи.

28-летний форвард клуба Пномпень Краун забил гол и получил высокую оценку 8.4 от веб-портала SofaScore.

Пномпень Краун на выезде разгромил команду Киривонг Сок Сен Чей (4:1), и этот гол для гостей стал финальным аккордом в матче

Украинский футболист включен в 11 лучших игроков уик-энда в экзотической Камбодже.

Максим Прядун ранее играл за клубы Ильичевец Мариуполь, Ворскла Полтава, Звезда Кропивницкий, Арсенал Киев, Металлист 1925 Харьков, Локомотив Ереван, МФК Николаев, Олимпик Донецк, Металлист Харьков, ЛНЗ Черкассы, Слима Уондерерс (Мальта).

Чемпионат Камбоджи. 7-й тур, 5 октбяря 2025

Киривонг Сок Сен Чей – Пномпень Краун – 1:4

Голы: Ханг Далик, 15 – Мозес Дайер, 27, Рауль Фехер, 39, Са Тай, 72, Максим Прядун, 90+1

Символическая сборная 7-го тура чемпионата Камбоджи (SofaScore)

По теме:
ФОТО. Определена символическая пятерка и MVP игровой недели в Суперлиге
0 из Динамо, 0 из Шахтера, 7 из ЛНЗ. Определена сборная 8-го тура УПЛ
От Блохина до Коноплянки: символическая сборная украинцев в Суперкубке УЕФА
Максим Прядун Пномпень Краун чемпионат Камбоджи по футболу символическая сборная
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Синчука. Назван стартовый состав Украины U-20 на игру с испанцами
Футбол | 07 октября 2025, 21:03 6
Без Синчука. Назван стартовый состав Украины U-20 на игру с испанцами
Без Синчука. Назван стартовый состав Украины U-20 на игру с испанцами

7 октября в 22:30 в Вальпараисо пройдет поединок 1/8 финала ЧМ-2025 U-20

Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Футбол | 07 октября 2025, 08:40 4
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса

У Марлона Сантоса проблемы с весом

Флик решил избавиться от игрока Барселоны после двух фиаско подряд
Футбол | 08.10.2025, 03:44
Флик решил избавиться от игрока Барселоны после двух фиаско подряд
Флик решил избавиться от игрока Барселоны после двух фиаско подряд
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Футбол | 07.10.2025, 11:29
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Футбол | 07.10.2025, 07:10
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
Футболист, от которого отказался Шовковский, вернулся в Киев
Футболист, от которого отказался Шовковский, вернулся в Киев
06.10.2025, 06:16 1
Футбол
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 9
Футбол
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
06.10.2025, 04:24 2
Бокс
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 2
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Сингапура
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Сингапура
06.10.2025, 09:30
Авто/мото
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 3
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем