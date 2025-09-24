Определился с будущим. Лунин привлекал внимание трех клубов этим летом

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин мог покинуть испанский гранд летом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 26-летним футболистом интересовались «Галатасарай», «Фенербахче» и «Овьедо». Украинец проигнорировал все 3 варианта продолжения карьеры – Андрей намерен выступать за «Реал»

В прошедшем сезоне Андрей Лунин провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 6 стали сухими, пропустил 19 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин услышал вердикт «Реала» относительно игровой практики на сезон.