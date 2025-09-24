Испания24 сентября 2025, 04:58 |
Андрей Лунин услышал вердикт Реала относительно игровой практики на сезон
Вратарь будет основным в Кубке Испании
24 сентября 2025, 04:58
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин узнал, в каких матчах будет играть в этом сезоне за «Реал» Мадрид.
По информации испанских СМИ, Лунину доверили место основного вратаря в Кубке Испании 2025/26. Также украинский страж ворот будет получать единичные матчи в Ла Лиге, если Тибо Куртуа нужно будет отдохнуть, или он получит травму.
В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
