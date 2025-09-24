Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
24 сентября 2025, 04:58
417
0

Андрей Лунин услышал вердикт Реала относительно игровой практики на сезон

Вратарь будет основным в Кубке Испании

24 сентября 2025, 04:58
417
0
Андрей Лунин услышал вердикт Реала относительно игровой практики на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин узнал, в каких матчах будет играть в этом сезоне за «Реал» Мадрид.

По информации испанских СМИ, Лунину доверили место основного вратаря в Кубке Испании 2025/26. Также украинский страж ворот будет получать единичные матчи в Ла Лиге, если Тибо Куртуа нужно будет отдохнуть, или он получит травму.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: Marca
