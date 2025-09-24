Стала известна оценка Варфоломеева за ассист с Челси

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
24 сентября 2025, 07:28 | Обновлено 24 сентября 2025, 07:31
Украинский хавбек провел на поле 71 минуту

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Варфоломеев

Во вторник, 23 сентября, состоялся матч третьего раунда кубка английской лиги между «Линкольн Сити» и «Челси».

Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву. Поединок проходил в Линкольне на стадионе «LNER Stadium».

Все голы матча кубка английской лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости из Лондона добыли победу со счетом 2:1.

Украинский полузащитник «Линкольн Сити» Иван Варфоломеев провел на поле 71 минут, отличился одной голевой передачей. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.9 и 6.9 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал нападающий «синих» Тайрик Джордж. На его счету гол, голевая передача и оценки 7.8 и 8.1.

Вулверхэмптон – Эвертон – 2:0. Миколенко вышел на замену. Видео голов
Линкольн Сити – Челси – 1:2. Ассист Варфоломеева. Видео голов и обзор
Он забил гол. Судаков получил высокую оценку за матч Бенфики против Риу Аве
