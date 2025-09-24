Стала известна оценка Варфоломеева за ассист с Челси

Во вторник, 23 сентября, состоялся матч третьего раунда кубка английской лиги между «Линкольн Сити» и «Челси».

Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву. Поединок проходил в Линкольне на стадионе «LNER Stadium».

Гости из Лондона добыли победу со счетом 2:1.

Украинский полузащитник «Линкольн Сити» Иван Варфоломеев провел на поле 71 минут, отличился одной голевой передачей. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.9 и 6.9 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал нападающий «синих» Тайрик Джордж. На его счету гол, голевая передача и оценки 7.8 и 8.1.