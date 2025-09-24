Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 сентября 2025, 02:47
ФОТО. Девушка форварда сборной Украины впечатлила своей красотой

Милана Кухилава очаровала новым образом

ФОТО. Девушка форварда сборной Украины впечатлила своей красотой
Instagram. Милана Кухилава

Милана Кухилава, возлюбленная нападающего «Жироны» и сборной Украины Владислава Ваната, поделилась стильным фото и вновь оказалась в центре внимания.

Девушка предстала в длинном темном платье с цветочным принтом, подчеркивающим ее фигуру.

Образ дополнили собранные волосы и лаконичные украшения, а сама фотография выглядит как кадр из модной фотосессии.

«Какая красивая», «Роскошная», «Шикарная», – подписчики в восторге от ее красоты.

фото lifestyle Милана Кухилава девушки Владислав Ванат
Максим Лапченко Источник: Instagram
