ФОТО. Девушка форварда сборной Украины впечатлила своей красотой

Милана Кухилава, возлюбленная нападающего «Жироны» и сборной Украины Владислава Ваната, поделилась стильным фото и вновь оказалась в центре внимания.

Девушка предстала в длинном темном платье с цветочным принтом, подчеркивающим ее фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Образ дополнили собранные волосы и лаконичные украшения, а сама фотография выглядит как кадр из модной фотосессии.

«Какая красивая», «Роскошная», «Шикарная», – подписчики в восторге от ее красоты.