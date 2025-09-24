ФОТО. Девушка форварда сборной Украины впечатлила своей красотой
Милана Кухилава очаровала новым образом
Милана Кухилава, возлюбленная нападающего «Жироны» и сборной Украины Владислава Ваната, поделилась стильным фото и вновь оказалась в центре внимания.
Девушка предстала в длинном темном платье с цветочным принтом, подчеркивающим ее фигуру.
Образ дополнили собранные волосы и лаконичные украшения, а сама фотография выглядит как кадр из модной фотосессии.
«Какая красивая», «Роскошная», «Шикарная», – подписчики в восторге от ее красоты.
