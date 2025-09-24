Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андерлехт минимально переиграл Генк в перенесенном матче в Бельгии
Чемпионат Бельгии
Андерлехт
23.09.2025 21:30 – FT 1 : 0
Гент
Бельгия
24 сентября 2025, 02:59 | Обновлено 24 сентября 2025, 03:09
Андерлехт минимально переиграл Генк в перенесенном матче в Бельгии

Единственный в матче гол забил Марио Струйкенс на 68-й минуте

Андерлехт минимально переиграл Генк в перенесенном матче в Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

В Бельгии 23 сентября состоялся перенесенный матч 5-го тура Жюпиле Лиги.

«Андерлехт» обыграл «Гент» с минимальным счетом 1:0 на своем поле.

Победный гол провел Марио Струйкенс на 68-й минуте после паса Натана Салиба.

Победа позволила «Андерлехту» подняться на второе место (14 очков).

Лидером турнира является «Юнион Сен-Жилуаз» (20). «Гент» идет на 7-м месте (11 пунктов).

Чемпионат Бельгии. 5-й тур, 23 сентября

Андерлехт – Гент – 1:0

Гол: Марио Струйкенс, 68

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 8 6 2 0 17 - 4 27.09.25 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Вестерло21.09.25 Генк 1:2 Юнион Сент-Жилуаз13.09.25 Дендер 0:1 Юнион Сент-Жилуаз31.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Андерлехт24.08.25 Ла Лувьер 0:0 Юнион Сент-Жилуаз16.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 3:0 Стандард 20
2 Андерлехт 8 4 2 2 13 - 8 26.09.25 21:45 Ауд-Хеверле - Андерлехт23.09.25 Андерлехт 1:0 Гент20.09.25 Андерлехт 0:0 Антверпен14.09.25 Андерлехт 1:1 Генк31.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Андерлехт17.08.25 Дендер 0:2 Андерлехт 14
3 Сент-Трюйден 8 4 2 2 11 - 9 28.09.25 14:30 Сент-Трюйден - Генк21.09.25 Брюгге 2:0 Сент-Трюйден14.09.25 Сент-Трюйден 0:3 Вестерло29.08.25 Серкль Брюгге 1:1 Сент-Трюйден23.08.25 Зюлте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден17.08.25 Сент-Трюйден 2:1 Ла Лувьер 14
4 Брюгге 7 4 1 2 9 - 5 24.09.25 21:30 Брюгге - Вестерло21.09.25 Брюгге 2:0 Сент-Трюйден13.09.25 Ла Лувьер 1:0 Брюгге31.08.25 Гент 1:1 Брюгге16.08.25 Зюлте-Варегем 0:1 Брюгге09.08.25 Брюгге 2:0 Серкль Брюгге 13
5 Мехелен 8 3 4 1 10 - 8 28.09.25 19:30 Шарлеруа - Мехелен21.09.25 Мехелен 0:0 Серкль Брюгге12.09.25 Стандард 1:1 Мехелен30.08.25 Мехелен 3:2 Ла Лувьер24.08.25 Антверпен 2:1 Мехелен16.08.25 Мехелен 1:1 Гент 13
6 Шарлеруа 8 3 3 2 12 - 10 28.09.25 19:30 Шарлеруа - Мехелен20.09.25 Шарлеруа 1:2 Зюлте-Варегем17.09.25 Генк 0:1 Шарлеруа14.09.25 Серкль Брюгге 2:3 Шарлеруа30.08.25 Шарлеруа 3:1 Дендер17.08.25 Шарлеруа 1:1 Антверпен 12
7 Гент 8 3 2 3 11 - 10 28.09.25 17:00 Серкль Брюгге - Гент23.09.25 Андерлехт 1:0 Гент19.09.25 Гент 3:0 Дендер14.09.25 Антверпен 1:2 Гент31.08.25 Гент 1:1 Брюгге16.08.25 Мехелен 1:1 Гент 11
8 Стандард 8 3 2 3 8 - 10 27.09.25 19:15 Стандард - Брюгге21.09.25 Вестерло 0:2 Стандард12.09.25 Стандард 1:1 Мехелен31.08.25 Ауд-Хеверле 1:0 Стандард23.08.25 Стандард 0:3 Серкль Брюгге16.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 3:0 Стандард 11
9 Зюлте-Варегем 8 3 1 4 11 - 13 27.09.25 17:00 Зюлте-Варегем - Антверпен20.09.25 Шарлеруа 1:2 Зюлте-Варегем13.09.25 Зюлте-Варегем 2:0 Ауд-Хеверле31.08.25 Генк 3:2 Зюлте-Варегем23.08.25 Зюлте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден16.08.25 Зюлте-Варегем 0:1 Брюгге 10
10 Ла Лувьер 8 3 1 4 7 - 9 28.09.25 20:15 Дендер - Ла Лувьер20.09.25 Ауд-Хеверле 1:2 Ла Лувьер13.09.25 Ла Лувьер 1:0 Брюгге30.08.25 Мехелен 3:2 Ла Лувьер24.08.25 Ла Лувьер 0:0 Юнион Сент-Жилуаз17.08.25 Сент-Трюйден 2:1 Ла Лувьер 10
11 Антверпен 8 2 4 2 9 - 9 27.09.25 17:00 Зюлте-Варегем - Антверпен20.09.25 Андерлехт 0:0 Антверпен14.09.25 Антверпен 1:2 Гент30.08.25 Вестерло 2:0 Антверпен24.08.25 Антверпен 2:1 Мехелен17.08.25 Шарлеруа 1:1 Антверпен 10
12 Вестерло 7 3 0 4 11 - 13 24.09.25 21:30 Брюгге - Вестерло21.09.25 Вестерло 0:2 Стандард14.09.25 Сент-Трюйден 0:3 Вестерло30.08.25 Вестерло 2:0 Антверпен17.08.25 Серкль Брюгге 4:1 Вестерло09.08.25 Вестерло 0:1 Мехелен 9
13 Серкль Брюгге 8 2 3 3 10 - 9 28.09.25 17:00 Серкль Брюгге - Гент21.09.25 Мехелен 0:0 Серкль Брюгге14.09.25 Серкль Брюгге 2:3 Шарлеруа29.08.25 Серкль Брюгге 1:1 Сент-Трюйден23.08.25 Стандард 0:3 Серкль Брюгге17.08.25 Серкль Брюгге 4:1 Вестерло 9
14 Генк 8 2 2 4 10 - 12 28.09.25 14:30 Сент-Трюйден - Генк21.09.25 Генк 1:2 Юнион Сент-Жилуаз17.09.25 Генк 0:1 Шарлеруа14.09.25 Андерлехт 1:1 Генк31.08.25 Генк 3:2 Зюлте-Варегем15.08.25 Ауд-Хеверле 1:2 Генк 8
15 Ауд-Хеверле 8 2 1 5 7 - 16 26.09.25 21:45 Ауд-Хеверле - Андерлехт20.09.25 Ауд-Хеверле 1:2 Ла Лувьер13.09.25 Зюлте-Варегем 2:0 Ауд-Хеверле31.08.25 Ауд-Хеверле 1:0 Стандард24.08.25 Дендер 0:1 Ауд-Хеверле15.08.25 Ауд-Хеверле 1:2 Генк 7
16 Дендер 8 0 2 6 2 - 13 28.09.25 20:15 Дендер - Ла Лувьер19.09.25 Гент 3:0 Дендер13.09.25 Дендер 0:1 Юнион Сент-Жилуаз30.08.25 Шарлеруа 3:1 Дендер24.08.25 Дендер 0:1 Ауд-Хеверле17.08.25 Дендер 0:2 Андерлехт 2
Полная таблица
чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт Генк
Николай Степанов
