  Бразильский вингер покинет клуб из Лиги чемпионов и приедет в Украину
Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 10:07 | Обновлено 12 декабря 2025, 10:45
1

Бразильский вингер покинет клуб из Лиги чемпионов и приедет в Украину

Гильерме Смит в нынешнем сезоне выступает в составе бельгийского «Юнион Сент-Жилуаз»

12 декабря 2025, 10:07 | Обновлено 12 декабря 2025, 10:45
Бразильский вингер покинет клуб из Лиги чемпионов и приедет в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Гильерме Смит

Бразильский вингер Гильерме Смит, который выступает в чемпионате Бельгии за «Юнион Сент-Жилуаз», согласился продолжить карьеру в чемпионате Украины.

По информации источника, 22-летний футболист провел успешные переговоры с неназванным украинским клубом и принял предложение продолжить карьеру в Премьер-лиге. Речь идет об аренде с опцией выкупа.

Гильерме начинал свою карьеру в академии бразильского «Ботафого», где играл в составе команд U-17 и U-19. В июле 2021 года договорился о сотрудничестве с луганской «Зарей» U-21, где с перерывами играл до августа 2024-го.

В активе бразильца – выступления за португальскую «Брагу» и эстонский «Нымме Калью», который он покинул во время последнего трансферного окна и перебрался в чемпионат Бельгии.

В составе «Юниона Сент-Жилуаз» Смит провел всего один матч в Кубке. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне бельгийский клуб выступает в основном этапе Лиги чемпионов.

Николай Тытюк Источник: Telegram
Комментарии 1
