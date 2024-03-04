Луганская «Заря» в официальном Instagram-аккаунте опубликовала фото с тренировки, на котором можно заметить бразильского нападающего Гильерме Смита.

Интересно, что 20-летний футболист покинул клуб еще летом 2022 года. Из-за начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Гильерме на правах аренды перебрался в португальскую «Брагу» U-23, а уже через год стал свободным агентом.

Сейчас универсальный игрок группы нападения до сих пор не нашел себе новый клуб и, похоже, вскоре подпишет контракт с луганчанами.

ФОТО. В состав Зари вернулся бразильский нападающий