ФОТО. В состав Зари вернулся бразильский нападающий
Гильерме покинул луганский клуб из-за полномасштабного вторжения рф
Луганская «Заря» в официальном Instagram-аккаунте опубликовала фото с тренировки, на котором можно заметить бразильского нападающего Гильерме Смита.
Интересно, что 20-летний футболист покинул клуб еще летом 2022 года. Из-за начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Гильерме на правах аренды перебрался в португальскую «Брагу» U-23, а уже через год стал свободным агентом.
Сейчас универсальный игрок группы нападения до сих пор не нашел себе новый клуб и, похоже, вскоре подпишет контракт с луганчанами.
ФОТО. В состав Зари вернулся бразильский нападающий
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский вратарь может стать дублером Куртуа, если Лунин уйдет
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Шахтера»