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Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 13:43 | Обновлено 04 марта 2024, 13:54
1233
0

ФОТО. В состав Зари вернулся бразильский нападающий

Гильерме покинул луганский клуб из-за полномасштабного вторжения рф

04 марта 2024, 13:43 | Обновлено 04 марта 2024, 13:54
1233
0
ФОТО. В состав Зари вернулся бразильский нападающий
ФК Заря. Гильерме Смит (справа)

Луганская «Заря» в официальном Instagram-аккаунте опубликовала фото с тренировки, на котором можно заметить бразильского нападающего Гильерме Смита.

Интересно, что 20-летний футболист покинул клуб еще летом 2022 года. Из-за начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Гильерме на правах аренды перебрался в португальскую «Брагу» U-23, а уже через год стал свободным агентом.

Сейчас универсальный игрок группы нападения до сих пор не нашел себе новый клуб и, похоже, вскоре подпишет контракт с луганчанами.

ФОТО. В состав Зари вернулся бразильский нападающий

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Гильерме Смит Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ фото свободный агент
Источник ФК Заря Луганск
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