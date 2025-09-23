ФОТО. Девушка Ламина Ямаля поддержала игрока после проигрыша Золотого мяча

Аргентинская певица Никки Николь поддержала Ламина Ямаля после поражения в гонке за «Золотой мяч».

18-летний форвард «Барселоны» уступил награду Усману Дембеле, хотя во второй раз подряд завоевал трофей Koпa.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На самой церемонии в Париже Никки не было, но она выразила свои чувства в Instagram, опубликовав совместное фото с Ямалем и написав: «Моя звезда. Я люблю тебя».

Так певица показала, что остается рядом с юным талантом даже в моменты разочарования.