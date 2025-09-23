Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Девушка Ламина Ямаля поддержала игрока после проигрыша Золотого мяча
23 сентября 2025, 20:27 | Обновлено 23 сентября 2025, 20:52
Instagram. Никки Николь и Ламин Ямаль

Аргентинская певица Никки Николь поддержала Ламина Ямаля после поражения в гонке за «Золотой мяч».

18-летний форвард «Барселоны» уступил награду Усману Дембеле, хотя во второй раз подряд завоевал трофей Koпa.

На самой церемонии в Париже Никки не было, но она выразила свои чувства в Instagram, опубликовав совместное фото с Ямалем и написав: «Моя звезда. Я люблю тебя».

Так певица показала, что остается рядом с юным талантом даже в моменты разочарования.

Ямаль про Золотой мяч Дембеле: «У Господа свой план, а мне нужно работать»
