Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо не готовится заменить Маккаби в Лиге Европы. УЕФА ничего не сообщал
Кубок Франции
23 сентября 2025, 18:45 | Обновлено 23 сентября 2025, 19:05
1739
10

Динамо не готовится заменить Маккаби в Лиге Европы. УЕФА ничего не сообщал

В клубе такой информации нет

23 сентября 2025, 18:45 | Обновлено 23 сентября 2025, 19:05
1739
10
Динамо не готовится заменить Маккаби в Лиге Европы. УЕФА ничего не сообщал
ФК Динамо Киев

По информации ТаТоТаке, Динамо Киев из УЕФА никто не сообщал о том, что команда может заменить Маккаби Тель-Авив, если организация примет решение исключить израильские клубы из еврокубков из-за войны с Палестиной.

Именно Маккаби выбил киевлян из квалификации Лиги Европы, отправив команду Александра Шовковского в Лигу конференций.

Однако в украинском клубе никакой информации от УЕФА по поводу возможной подготовки заменить Маккаби нет.

Более того, матч основного этапа Лиги Европы стартуют 24 сентября, а Маккаби уже прибыл на матч против ПАОКа.

Динамо начнет выступления в Лиге конференции 2 октября матчем против Кристал Пэлас.

По теме:
В Кривбассе сделали откровенное заявление о Патрике ван Леувене
Динамо Киев – Natus Vincere. Шоу-матч по CS2. Смотреть онлайн. LIVE
Ницца – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев БК Маккаби Тель-Авив Лига конференций Лига Европы УЕФА ТаТоТаке
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Панатинаикос ждет. Ребров проведет в Киеве важные переговоры с УАФ
Футбол | 23 сентября 2025, 14:03 24
Панатинаикос ждет. Ребров проведет в Киеве важные переговоры с УАФ
Панатинаикос ждет. Ребров проведет в Киеве важные переговоры с УАФ

Наставник «сине-желтых» готов покинуть национальную команду ради «Панатинаикоса»

Атлетик – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 23 сентября 2025, 19:01 1
Атлетик – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 сентября в 20:00 по Киеву

Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Футбол | 23.09.2025, 09:15
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Футбол | 22.09.2025, 23:49
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Футбол | 22.09.2025, 23:59
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
Апепа и его бесконечные клоны имеет такое же отношение к Украине, как и к Харькову. Т.е. никакого отношения
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Arera
Лучше думайте кто заменит динама в ЛК. Нам украинцам не нужен очередной позор от сепара суркиса!
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Микола Унгурян
ну та тому що і клуб і УЄФА керуються регламентами, а не дописами експерДів українських
Ответить
0
Голы Мадяра
В ЛК динама может и очко одно возьмёт, а в ЛЕ очко динамы будут только натягивать пафосно
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
antt
Може вони чекають на ініціативу з боку Динамо, принаймні пряме питання стосовно цього
Ответить
0
CheMP
заголовок напомнил тот самый, старый анекдот: ша, уже никто никуда не идёт 
Ответить
-2
Популярные новости
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 55
Футбол
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 29
Теннис
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 19
Футбол
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 13
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем