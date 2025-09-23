Динамо не готовится заменить Маккаби в Лиге Европы. УЕФА ничего не сообщал

По информации ТаТоТаке, Динамо Киев из УЕФА никто не сообщал о том, что команда может заменить Маккаби Тель-Авив, если организация примет решение исключить израильские клубы из еврокубков из-за войны с Палестиной.

Именно Маккаби выбил киевлян из квалификации Лиги Европы, отправив команду Александра Шовковского в Лигу конференций.

Однако в украинском клубе никакой информации от УЕФА по поводу возможной подготовки заменить Маккаби нет.

Более того, матч основного этапа Лиги Европы стартуют 24 сентября, а Маккаби уже прибыл на матч против ПАОКа.

Динамо начнет выступления в Лиге конференции 2 октября матчем против Кристал Пэлас.