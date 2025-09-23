Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 сентября 2025, 13:16 | Обновлено 23 сентября 2025, 13:21
Роналдиньо обратился к Дембеле после церемонии награждения ЗМ

Бразилец считает всех лауреатов премий будущим мирового футбола

Роналдиньо обратился к Дембеле после церемонии награждения ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025.

France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды – лучшим футболистом мира был признан вингер французского ПСЖ Усман Дембеле.

Легендарный бразильский экс-футболист Роналдиньо поделился своими мыслями после церемонии:

«Спасибо за приглашение, много хороших воспоминаний сегодня вечером!!! Поздравляю Усмана Дембеле и Айтану Бонмати с получением Золотого мяча, а также поздравляю всех награжденных и номинированных игроков... Вы – настоящее и будущее футбола.

Я также хочу поздравить Нассера Аль-Хелаифи и всех болельщиков ПСЖ. Вы были очень важны на этом пути к победе в Европе... Поздравляю моего товарища Луиса Энрике с прекрасной работой и званием лучшего тренера. Желаю всем хорошего вечера!»

Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
