Роналдиньо обратился к Дембеле после церемонии награждения ЗМ
Бразилец считает всех лауреатов премий будущим мирового футбола
22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025.
France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды – лучшим футболистом мира был признан вингер французского ПСЖ Усман Дембеле.
Легендарный бразильский экс-футболист Роналдиньо поделился своими мыслями после церемонии:
«Спасибо за приглашение, много хороших воспоминаний сегодня вечером!!! Поздравляю Усмана Дембеле и Айтану Бонмати с получением Золотого мяча, а также поздравляю всех награжденных и номинированных игроков... Вы – настоящее и будущее футбола.
Я также хочу поздравить Нассера Аль-Хелаифи и всех болельщиков ПСЖ. Вы были очень важны на этом пути к победе в Европе... Поздравляю моего товарища Луиса Энрике с прекрасной работой и званием лучшего тренера. Желаю всем хорошего вечера!»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Из еврокубков могут дисквалифицировать «Маккаби», их могут заменить киевляне
Олег Саленко оценил игру и результаты «бело-синих» в чемпионате Украины