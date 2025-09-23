Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 сентября 2025, 11:49
Саленко назвал команду в УПЛ, которая разочаровала его на старте сезона

Бывший футболист выделил киевское «Динамо»

ФК Динамо Киев

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко назвал единственную команду Украинской Премьер-лиги, которая разочаровала его своим стартом в новом сезоне.

Экс-форвард выделил с негативной точки зрения клуб, который очень близок к нему – «Динамо» Киев.

«Больше всего разочаровали на старте сезона – это «Динамо». И дело даже не в чемпионате, команда очень слабо выглядит в еврокубках, а это лицо украинского футбола», – сказал Саленко.

Напомним, что киевский клуб уступил в квалификациях Лиги чемпионов и Лиги Европы, попав в групповой этап Лиги конференций. А в чемпионате Украины «бело-синие» идут первыми, набрав 14 очков за шесть матчей.

По теме:
Юрий ВИРТ: «У нас есть атаки, а вот последней передачи и удара нет»
Олег РЫПАН: «Чтобы выигрывать, нужно реализовывать моменты»
Прогресса нет два года. Динамо посоветовали уволить Шовковского
Динамо Киев Олег Саленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Footballka
Ще один журналюга слова Саленка публікує. В вас там що? одна методичка на всіх? 
Ответить
0
Перець
Той таке
Ответить
0
