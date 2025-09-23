Саленко назвал команду в УПЛ, которая разочаровала его на старте сезона

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко назвал единственную команду Украинской Премьер-лиги, которая разочаровала его своим стартом в новом сезоне.

Экс-форвард выделил с негативной точки зрения клуб, который очень близок к нему – «Динамо» Киев.

«Больше всего разочаровали на старте сезона – это «Динамо». И дело даже не в чемпионате, команда очень слабо выглядит в еврокубках, а это лицо украинского футбола», – сказал Саленко.

Напомним, что киевский клуб уступил в квалификациях Лиги чемпионов и Лиги Европы, попав в групповой этап Лиги конференций. А в чемпионате Украины «бело-синие» идут первыми, набрав 14 очков за шесть матчей.