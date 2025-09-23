Прогресса нет два года. Динамо посоветовали уволить Шовковского

Легендарный экс-футболист киевского «Динамо» Олег Саленко в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил результаты «бело-синих» в чемпионате и поделился мнением о перспективах главного тренера Александра Шовковского:

– Олег, «Динамо» второй матч подряд забивает своим соперникам по два мяча, но и в свои ворота пропускает столько же. Что происходит с динамовцами?

– Команде нужен тренер, а не помощники, которых уже и неизвестно, сколько у Шовковского. «Динамо» проваливается раз за разом. А впереди не самый сильный европейский клубный турнир Лига конференций, которого я, если честно, жду с большим опасением.

– Какой выход из ситуации?

– На мой взгляд, смена главного тренера. Скоро будет два года, как Александр Шовковский возглавляет «Динамо», однако прогресса в игре коллектива, как не было, так и нет. Не пытаюсь сравнивать Валерия Лобановского и нынешнего наставника, но команду нужно создавать тренеру, чего в нынешней ситуации не наблюдается и близко, – считает Саленко.

После шести туров сразу три команды набрали по 14 баллов и находятся на вершине турнирной таблице – «Динамо», донецкий «Шахтер» и «Колос» из Ковалевки. В следующем матче подопечные Шовковского сыграют против львовских «Карпат». Поединок седьмого тура состоится 27 сентября в 18:00 по киевскому времени.