Олег САЛЕНКО: «В бедах Динамо виноват тренер»

После прошедшего игрового дня в УПЛ в турнирной таблице установилось троевластие. Одинаковое количество очков набрали «Динамо», «Шахтер» и «Колос». Причем, динамовцы теряют зачетные баллы второй тур кряду. Именно с осечки «бело-синих» корреспондент Sport.ua начал разговор о подведении итогов тура с бывшим нападающим столичного клуба Олегом Саленко.

– Олег, «Динамо» второй матч подряд забивает своим соперникам по два мяча, но и в свои ворота пропускает столько же. Что происходит с динамовцами?

– Команде нужен тренер, а не помощники, которых уже и неизвестно, сколько у Шовковского. «Динамо» проваливается раз за разом. А впереди не самый сильный европейский клубный турнир Лига конференций, которого я, если честно, жду с большим опасением.

– Какой выход из ситуации?

– На мой взгляд, смена главного тренера. Скоро будет два года, как Александр Шовковский возглавляет «Динамо», однако прогресса в игре коллектива, как не было, так и нет. Не пытаюсь сравнивать Валерия Лобановского и нынешнего наставника, но команду нужно создавать тренеру, чего в нынешней ситуации не наблюдается и близко.

– Вы вспомнили о Лиге конференций. Мы не говорим о «Кристал Пэлас» и «Фиорентине», но разве с такими соперниками, как «Зриньски», «Омония», «Ноа», «Самсунспор» «Динамо» не сможет набирать очки?

– Киевляне уже «прошли» «Пафос» и «Маккаби» (Т-А) в квалификациях еврокубков. Поэтому что-то прогнозировать от нынешней команды сложно. Думаю, первая игра в группе против английского «Кристал Пэласа» покажет, на что болельщики клуба смогут рассчитывать в этот турнире.

В мое время «Динамо» в чемпионате всегда выходило на поединок, как фаворит, а сейчас, всего лишь, как конкурент.

– «Шахтер» только на последних минутах сумел сломить сопротивление «Зари»…

– Жалко команду Виктора Скрипника. Визуально, «горняки» имели игровое преимущество, но луганчане, порой тоже неплохо контролировали мяч и моментов на гол они создали. По ударам в створ, если не ошибаюсь, равенство. Но, как говорится в таких случаях, везет сильнейшему. Ошибка «Зари» в том, что в поединках с сильными соперниками необходимо использовать даже полумомент, иначе на положительный результат можно не рассчитывать.

– Вопрос о том, какие команды вас наибольше разочаровали на старте сезоне, не уместен?

– Совершенно верно. Это «Динамо». И здесь дело даже не в чемпионате, очень слабо команда выглядит в еврокубках, а этой лицо украинского футбола.

– Тем не менее, кому из грандов на старте сезона вы отдаете предпочтение?

– Никому. Обе команды сейчас слабенькие. Результаты, что в Украине, что на международной арене говорят сами за себя.

– «Колос» не случайно внедрился в компанию лидеров?

– Несмотря на осечку в игре с «Вересом» Руслан Костышин со своими подопечными пока хорошо работает на результат. Хотя не знаю, как они смогут выдержать на длинной дистанции. Я уже говорил, что на «Колос» интересно будет посмотреть как раз в матчах против «Динамо» и «Шахтера», с которыми ковалевская команда сыграет в конце ноября и начале декабря соответственно.

– «Полесье» после трех поражений кряду добыло вторую победу подряд и поднялось на седьмое место. Команда Руслана Ротаня оживает?

– В Житомире хороший финансовый ресурс, поэтому априори, команда должна оживать. В ближайших матчах у «Полесья» в соперниках, если и не проходные соперники, то те, которые должны быть им по зубам («Верес», «Полтава»).

– Самый результативный матч состоялся в Тернополе. Вам нравится такой результативный футбол?

– Конечно, «Эпицентр» и «Кривбасс» порадовали зрителей. Пусть качество футбола было не на самом высоком уровне, но команды играли открыто, молодцы. Такую игру хочется смотреть. Жаль только Владислава Супрягу, который наконец-то забил и сразу получил травму.

– «Рух», «Эпицентр», «Полтава». Это главные претенденты на понижение в классе или об этом говорить рано?

– Не знаю, что там происходит в «Рухе», но «Эпицентр», «Полтава», еще неизвестно, как дальше пойдет у «Кудровки», не совсем готовы к высшей лиге. Им не хватает качественных исполнителей, а на одном энтузиазме и характере далеко не уедешь.

УПЛ. 6-й тур

20.09.2025

«Колос» – «Верес» – 0:0

«Полесье» – «Кудровка» – 2:0

21.09.2025

«Полтава» – «Металлист 1925» – 0:2

«ЛНЗ» – «Рух» – 1:0

«Эпицентр» – «Кривбасс» – 4:5

22.09.2025

«Оболонь» – «Карпаты» – 0:2

«Динамо» – «Александрия» – 2:2

«Шахтер» – «Заря» – 1:0

