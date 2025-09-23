Олег САЛЕНКО: «В бедах Динамо виноват тренер»
Бывший нападающий киевлян подвел итоги шестого тура в украинской Премьер-лиге
После прошедшего игрового дня в УПЛ в турнирной таблице установилось троевластие. Одинаковое количество очков набрали «Динамо», «Шахтер» и «Колос». Причем, динамовцы теряют зачетные баллы второй тур кряду. Именно с осечки «бело-синих» корреспондент Sport.ua начал разговор о подведении итогов тура с бывшим нападающим столичного клуба Олегом Саленко.
– Олег, «Динамо» второй матч подряд забивает своим соперникам по два мяча, но и в свои ворота пропускает столько же. Что происходит с динамовцами?
– Команде нужен тренер, а не помощники, которых уже и неизвестно, сколько у Шовковского. «Динамо» проваливается раз за разом. А впереди не самый сильный европейский клубный турнир Лига конференций, которого я, если честно, жду с большим опасением.
– Какой выход из ситуации?
– На мой взгляд, смена главного тренера. Скоро будет два года, как Александр Шовковский возглавляет «Динамо», однако прогресса в игре коллектива, как не было, так и нет. Не пытаюсь сравнивать Валерия Лобановского и нынешнего наставника, но команду нужно создавать тренеру, чего в нынешней ситуации не наблюдается и близко.
– Вы вспомнили о Лиге конференций. Мы не говорим о «Кристал Пэлас» и «Фиорентине», но разве с такими соперниками, как «Зриньски», «Омония», «Ноа», «Самсунспор» «Динамо» не сможет набирать очки?
– Киевляне уже «прошли» «Пафос» и «Маккаби» (Т-А) в квалификациях еврокубков. Поэтому что-то прогнозировать от нынешней команды сложно. Думаю, первая игра в группе против английского «Кристал Пэласа» покажет, на что болельщики клуба смогут рассчитывать в этот турнире.
В мое время «Динамо» в чемпионате всегда выходило на поединок, как фаворит, а сейчас, всего лишь, как конкурент.
– «Шахтер» только на последних минутах сумел сломить сопротивление «Зари»…
– Жалко команду Виктора Скрипника. Визуально, «горняки» имели игровое преимущество, но луганчане, порой тоже неплохо контролировали мяч и моментов на гол они создали. По ударам в створ, если не ошибаюсь, равенство. Но, как говорится в таких случаях, везет сильнейшему. Ошибка «Зари» в том, что в поединках с сильными соперниками необходимо использовать даже полумомент, иначе на положительный результат можно не рассчитывать.
– Вопрос о том, какие команды вас наибольше разочаровали на старте сезоне, не уместен?
– Совершенно верно. Это «Динамо». И здесь дело даже не в чемпионате, очень слабо команда выглядит в еврокубках, а этой лицо украинского футбола.
– Тем не менее, кому из грандов на старте сезона вы отдаете предпочтение?
– Никому. Обе команды сейчас слабенькие. Результаты, что в Украине, что на международной арене говорят сами за себя.
– «Колос» не случайно внедрился в компанию лидеров?
– Несмотря на осечку в игре с «Вересом» Руслан Костышин со своими подопечными пока хорошо работает на результат. Хотя не знаю, как они смогут выдержать на длинной дистанции. Я уже говорил, что на «Колос» интересно будет посмотреть как раз в матчах против «Динамо» и «Шахтера», с которыми ковалевская команда сыграет в конце ноября и начале декабря соответственно.
– «Полесье» после трех поражений кряду добыло вторую победу подряд и поднялось на седьмое место. Команда Руслана Ротаня оживает?
– В Житомире хороший финансовый ресурс, поэтому априори, команда должна оживать. В ближайших матчах у «Полесья» в соперниках, если и не проходные соперники, то те, которые должны быть им по зубам («Верес», «Полтава»).
– Самый результативный матч состоялся в Тернополе. Вам нравится такой результативный футбол?
– Конечно, «Эпицентр» и «Кривбасс» порадовали зрителей. Пусть качество футбола было не на самом высоком уровне, но команды играли открыто, молодцы. Такую игру хочется смотреть. Жаль только Владислава Супрягу, который наконец-то забил и сразу получил травму.
– «Рух», «Эпицентр», «Полтава». Это главные претенденты на понижение в классе или об этом говорить рано?
– Не знаю, что там происходит в «Рухе», но «Эпицентр», «Полтава», еще неизвестно, как дальше пойдет у «Кудровки», не совсем готовы к высшей лиге. Им не хватает качественных исполнителей, а на одном энтузиазме и характере далеко не уедешь.
УПЛ. 6-й тур
20.09.2025
- «Колос» – «Верес» – 0:0
- «Полесье» – «Кудровка» – 2:0
21.09.2025
- «Полтава» – «Металлист 1925» – 0:2
- «ЛНЗ» – «Рух» – 1:0
- «Эпицентр» – «Кривбасс» – 4:5
22.09.2025
- «Оболонь» – «Карпаты» – 0:2
- «Динамо» – «Александрия» – 2:2
- «Шахтер» – «Заря» – 1:0
Таблица УПЛ 2025/26 после шестого тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|6
|4
|2
|0
|18 - 7
|27.09.25 18:00 Карпаты Львов - Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев
|14
|2
|Шахтер Донецк
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|28.09.25 18:00 Рух Львов - Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк
|14
|3
|Колос Ковалевка
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|28.09.25 15:30 Металлист 1925 - Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка
|14
|4
|Кривбасс
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|28.09.25 13:00 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 1925
|12
|5
|Металлист 1925
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|28.09.25 15:30 Металлист 1925 - Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 1925
|11
|6
|ЛНЗ Черкассы
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|28.09.25 13:00 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр
|10
|7
|Полесье
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|29.09.25 18:00 Верес - Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка
|9
|8
|Оболонь
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|27.09.25 15:30 Заря - Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия
|8
|9
|Верес
|6
|2
|1
|3
|4 - 4
|29.09.25 18:00 Верес - Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес
|7
|10
|Заря
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|27.09.25 15:30 Заря - Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка
|7
|11
|Карпаты Львов
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|27.09.25 18:00 Карпаты Львов - Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк
|7
|12
|Кудровка
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|26.09.25 18:00 Кудровка - Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка
|7
|13
|Александрия
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|27.09.25 13:00 Александрия - Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия
|4
|14
|Полтава
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|27.09.25 13:00 Александрия - Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес
|4
|15
|Эпицентр
|6
|1
|0
|5
|6 - 12
|26.09.25 18:00 Кудровка - Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр
|3
|16
|Рух Львов
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|28.09.25 18:00 Рух Львов - Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев
|3
