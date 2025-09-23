Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
23 сентября 2025, 23:12
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф

Михаил пока отстранен от футбола из-за допингового скандала

Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Появились новые подробности ситуации вокруг допингового скандала украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, УАФ заняла позицию препятствования расследованию по делу Михаила. Произошло это после провального полиграфа, который запросили юристы Михаила, двумя сотрудниками УАФ (членами сборной Украины). После этой ситуации УАФ в дальнейшем отстранилась от этой ситуации и не идет на сотрудничество с представителями украинского футболиста.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат. Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

