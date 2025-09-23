ДЕ ДЗЕРБИ: «Это была мечта, ведь у ПСЖ нет настоящего соперника»

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал домашнюю победу над ПСЖ в пятом туре французской Лиги 1. Подопечные итальянского специалиста обыграли действующего чемпиона Франции со счетом 1:0.

«Нужно ценить и наслаждаться каждым моментом, когда мы выходим на этот стадион. Нам этого будет не хватать, когда нас здесь больше не будет. Мы провели большой матч. Первый тайм был очень хорошим, с высоким прессингом. Во втором мы добавили физической энергии. Глядя на табло, мы ждали, когда все закончится. Это заслуженная победа над командой, которая оставляет след в истории, подобно «Милану» Сакки или «Барсе» Гвардиолы.

Это один из лучших дней с тех пор, как я прибыл в Марсель. Победить ПСЖ – это была мечта, ведь у ПСЖ нет настоящего соперника. Но это лишь победа, лишь три очка. Я не дал игрокам выходных, потому что самый важный матч – в пятницу в Страсбурге. Его необязательно выигрывать, но мы сделали еще один шаг к цели – стать большой командой.

Эта победа не должна ничего добавлять команде сверх того, что у нас уже есть. У нас сильные игроки. Поражение в Мадриде пошло нам на пользу. У нас хорошие футболисты, за что нужно поблагодарить руководство. Глядя на команду, я вижу действительно крепкий коллектив. В пятницу матч будет важнее, чем сегодняшний. Я уже грозил игрокам, они это знают.

Я не волшебник, я лишь готовлю игроков как можно лучше. Мы празднуем, уважая соперника. Возможно, об этом будут говорить через 10 или 30 лет. Но завтра нужно все забыть и начать подготовку к матчу со «Страсбургом», который сейчас опережает нас в таблице. Если мы победим Париж, а в Страсбург приедем в шлепанцах, это будет означать, что мы не готовы.

Да, действительно, мы хорошо проанализировали матч против «Реала». Это заслуга игроков, что все сработало. Есть футболисты, о которых создается впечатление, что они уже два года здесь. Мы создали ощущение контроля над игрой. У нас дома царит такой настрой, что никто не хочет, чтобы кто-то погасил огонь на стадионе», – сказал Роберто.