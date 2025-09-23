Спортинг с двумя пенальти разгромил Морейренсе
Португальский гранд добыл уверенную победу
В понедельник, 22 сентября, состоялся матч шестого тура чемпионата Португалии между лиссабонским «Спортингом» и «Морейренсе».
Встречу принимал стадион «Эстадион Хосе Алваладе» в Лиссабоне.
Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 3:0. Два из трех голов были забиты с пенальти – 11-метровые реализовали Гонсалвеш и Суарес.
С 15 баллами «Спортинг» занимает 2-ю строчку турнирной таблицы. «Морейренсе» с 12 баллами остался 5-м.
Чемпионат Португалии. 6-й тур
Спортинг – Морейренсе – 3:0
Голы: Суарес, 76 (пенальти), Гонсалвеш, 90 (пенальти), Ионаддис, 90+4
Видеообзор матча:
Фото матча:
