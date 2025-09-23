Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортинг с двумя пенальти разгромил Морейренсе
Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
22.09.2025 22:15 – FT 3 : 0
Морейренсе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
23 сентября 2025, 04:03 | Обновлено 23 сентября 2025, 04:45
35
0

Спортинг с двумя пенальти разгромил Морейренсе

Португальский гранд добыл уверенную победу

23 сентября 2025, 04:03 | Обновлено 23 сентября 2025, 04:45
35
0
Спортинг с двумя пенальти разгромил Морейренсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Спортинг

В понедельник, 22 сентября, состоялся матч шестого тура чемпионата Португалии между лиссабонским «Спортингом» и «Морейренсе».

Встречу принимал стадион «Эстадион Хосе Алваладе» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 3:0. Два из трех голов были забиты с пенальти – 11-метровые реализовали Гонсалвеш и Суарес.

С 15 баллами «Спортинг» занимает 2-ю строчку турнирной таблицы. «Морейренсе» с 12 баллами остался 5-м.

Чемпионат Португалии. 6-й тур

Спортинг – Морейренсе – 3:0

Голы: Суарес, 76 (пенальти), Гонсалвеш, 90 (пенальти), Ионаддис, 90+4

Видеообзор матча:

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
По теме:
Бенфика получила ответ от португальской лиги о перспективах Судакова
Состоялись 3 матча чемпионата Португалии
Судаков может пропустить следующий матч Бенфики. В чем причина?
Спортинг Лиссабон Морейренсе чемпионат Португалии по футболу Педру Гонсалвеш
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Футбол | 22 сентября 2025, 07:08 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»

Известный тренер – о матчах украинцев в еврокубках

Ребров покинет Украину и посмотрит матч клуба, который он может возглавить
Футбол | 22 сентября 2025, 23:50 3
Ребров покинет Украину и посмотрит матч клуба, который он может возглавить
Ребров покинет Украину и посмотрит матч клуба, который он может возглавить

Сергей Станиславович может возглавить «Панатинаикос»

ДЕМБЕЛЕ: «Этот индивидуальный трофей – коллективная победа всей команды»
Футбол | 23.09.2025, 03:33
ДЕМБЕЛЕ: «Этот индивидуальный трофей – коллективная победа всей команды»
ДЕМБЕЛЕ: «Этот индивидуальный трофей – коллективная победа всей команды»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Футбол | 22.09.2025, 08:44
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Футбол | 22.09.2025, 14:49
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 5
Футбол
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
21.09.2025, 00:08 1
Бокс
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
21.09.2025, 09:31 1
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем