Беллингем и Холанд не попали в топ-20 лучших игроков года
Джуд занял 23-е место, Эрлинг расположился на 26-й позиции
22 сентября France Football объявляет результаты голосования за лучшего игрока 2025 года – Золотой мяч.
Уже известны места с 22-го по 30-е. В топ-20 не попали два звездных футболиста: Джуд Беллингем (Реал Мадрид) и Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
Джуд стал 23-м, а Эрлинг – 26-м. В прошлом году Беллингем занят итоговое третье место в голосовании, а Холанд расположился на 5-й строчке.
