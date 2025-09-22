Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Беллингем и Холанд не попали в топ-20 лучших игроков года
Другие новости
22 сентября 2025, 19:34 |
429
1

Беллингем и Холанд не попали в топ-20 лучших игроков года

Джуд занял 23-е место, Эрлинг расположился на 26-й позиции

22 сентября 2025, 19:34 |
429
1
Беллингем и Холанд не попали в топ-20 лучших игроков года
Getty Images/Global Images Ukraine. Джул Беллингем и Эрлинг Холанд

22 сентября France Football объявляет результаты голосования за лучшего игрока 2025 года – Золотой мяч.

Уже известны места с 22-го по 30-е. В топ-20 не попали два звездных футболиста: Джуд Беллингем (Реал Мадрид) и Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Джуд стал 23-м, а Эрлинг – 26-м. В прошлом году Беллингем занят итоговое третье место в голосовании, а Холанд расположился на 5-й строчке.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии!

По теме:
Золотой мяч 2025. Названы места с 15-го по 11-е
ФОТО. Дембеле показал костюм, в котором посетит церемонию награждения ЗМ
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)
Золотой мяч Джуд Беллингем Эрлинг Холанд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22 сентября 2025, 14:32 52
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Чемпион и вице-чемпион второй раз за неделю выяснят отношения

Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Футбол | 22 сентября 2025, 03:11 1
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»

Тренер выделил Пола Скоулза

ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
Футбол | 22.09.2025, 19:05
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
Футбол | 22.09.2025, 00:02
ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Другие виды | 21.09.2025, 19:35
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Лошари
Ответить
+1
Популярные новости
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 5
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
21.09.2025, 15:41 18
Теннис
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
22.09.2025, 04:27
Футбол
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
22.09.2025, 05:05 1
Футбол
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем