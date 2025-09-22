Беллингем и Холанд не попали в топ-20 лучших игроков года

22 сентября France Football объявляет результаты голосования за лучшего игрока 2025 года – Золотой мяч.

Уже известны места с 22-го по 30-е. В топ-20 не попали два звездных футболиста: Джуд Беллингем (Реал Мадрид) и Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Джуд стал 23-м, а Эрлинг – 26-м. В прошлом году Беллингем занят итоговое третье место в голосовании, а Холанд расположился на 5-й строчке.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии!