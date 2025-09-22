Слава Богу. Тренер Эпицентра поделился подробностями о травме Супряги

В воскресенье, 21 сентября, прошел матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Кривбассом».

Команды играли на стадионе имени Романа Шухевича в городе Тернополь. Встреча закончилась победой команды из Кривого Рога со счетом 5:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Впервые за долгое время забил гол нападающий «Эпицентра» Владислав Супряга, права на которого принадлежат «Динамо». Впрочем, сразу после гола Владислав получил травму. Ее серьезность прокомментировал наставник «Эпицентра» Сергей Нагорняк.

«Вывих, слава Богу, перелома у Супряги нет. Но насколько он выпал, я сказать не могу», – отметил Нагорняк.