Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 20:03 | Обновлено 22 сентября 2025, 20:04
Слава Богу. Тренер Эпицентра поделился подробностями о травме Супряги

Владислав избежал тяжелого повреждения

Слава Богу. Тренер Эпицентра поделился подробностями о травме Супряги
ФК Эпицентр

В воскресенье, 21 сентября, прошел матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Кривбассом».

Команды играли на стадионе имени Романа Шухевича в городе Тернополь. Встреча закончилась победой команды из Кривого Рога со счетом 5:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Впервые за долгое время забил гол нападающий «Эпицентра» Владислав Супряга, права на которого принадлежат «Динамо». Впрочем, сразу после гола Владислав получил травму. Ее серьезность прокомментировал наставник «Эпицентра» Сергей Нагорняк.

«Вывих, слава Богу, перелома у Супряги нет. Но насколько он выпал, я сказать не могу», – отметил Нагорняк.

По теме:
ВИДЕО. Как Изаки Силва принес Шахтеру победу в матче с Зарей на 87-й минуте
Шахтер – Заря – 1:0. Горняки вырвали победу на 87-й. Видео гола и обзор
Все решилось в концовке. Шахтер вырвал победу у Зари
травма чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Владислав Супряга Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Кривбасс
Дмитрий Олейник Источник: УПЛ-ТВ
