Ришарлисон и Мартинелли снова забили в АПЛ. Кто из бразильцев имеет больше?
Игроки «Тоттенхэма» и «Арсенала» продолжают погоню за Роберто Фирмино
Завершился 5-й тур АПЛ, в котором голами отметились бразильцы Ришарлисон («Тоттенхэм») и Габриэл Мартинелли («Арсенал»).
Игроки команд из Северного Лондона входят в топ-6 лучших бразильских бомбардиров в истории чемпионатов Англии, начиная с 1889 года.
Ришарлисон имеет в своем активе 67 голов (3-е место), Мартинелли – 41 гол (6-е место).
Рекордсменом среди бразильцев остается Роберто Фирмино, в активе которого 82 забитых мяча.
Лучшие бразильские бомбардиры в истории чемпионатов Англии (с 1889 года)
- 82 – Роберто Фирмино
- 76 – Габриэл Жезус
- 67 – Ришарлисон
- 47 – Филиппе Коутиньо
- 47 – Виллиан
- 41 – Габриэл Мартинелли
- 29 – Жуниньо Паулиста
- 29 – Матеус Кунья
- 24 – Жоао Педро
- 22 – Бруно Гимараеш
- 22 – Жоэлинтон
- 21 – Оскар
- 20 – Дуглас Луис
- 20 – Фернандиньо
- 20 – Лукас Моура
- 20 – Мирандинья
