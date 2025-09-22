Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ришарлисон и Мартинелли снова забили в АПЛ. Кто из бразильцев имеет больше?
Англия
22 сентября 2025, 16:29 |
102
0

Ришарлисон и Мартинелли снова забили в АПЛ. Кто из бразильцев имеет больше?

Игроки «Тоттенхэма» и «Арсенала» продолжают погоню за Роберто Фирмино

22 сентября 2025, 16:29 |
102
0
Ришарлисон и Мартинелли снова забили в АПЛ. Кто из бразильцев имеет больше?
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился 5-й тур АПЛ, в котором голами отметились бразильцы Ришарлисон («Тоттенхэм») и Габриэл Мартинелли («Арсенал»).

Игроки команд из Северного Лондона входят в топ-6 лучших бразильских бомбардиров в истории чемпионатов Англии, начиная с 1889 года.

Ришарлисон имеет в своем активе 67 голов (3-е место), Мартинелли – 41 гол (6-е место).

Рекордсменом среди бразильцев остается Роберто Фирмино, в активе которого 82 забитых мяча.

Лучшие бразильские бомбардиры в истории чемпионатов Англии (с 1889 года)

  • 82 – Роберто Фирмино
  • 76 – Габриэл Жезус
  • 67 – Ришарлисон
  • 47 – Филиппе Коутиньо
  • 47 – Виллиан
  • 41 – Габриэл Мартинелли
  • 29 – Жуниньо Паулиста
  • 29 – Матеус Кунья
  • 24 – Жоао Педро
  • 22 – Бруно Гимараеш
  • 22 – Жоэлинтон
  • 21 – Оскар
  • 20 – Дуглас Луис
  • 20 – Фернандиньо
  • 20 – Лукас Моура
  • 20 – Мирандинья
По теме:
ФОТО. Девушка экс-футболиста Шахтера оголилась и сорвала куш
Легенда Ливерпуля разнес Арсенал: «Не хотели побеждать»
Сын легендарного нападающего попал в книгу рекордов Гиннесса
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Ришарлисон Роберто Фирмино Габриэл Мартинелли Габриэл Жезус Филиппе Коутиньо Виллиан Матеус Кунья Жоао Педро Жункейра Бруно Гимараеш Жоэлинтон Оскар (футболист) Дуглас Луис Лукас Моура
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Футбол | 22 сентября 2025, 08:17 5
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»

Йожеф раскритиковал современное «Динамо»

Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Другие виды | 21 сентября 2025, 19:35 12
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ

Украина таки не осталась без наград легкоатлетического чемпионата мира

ФОТО. А можно так? Реакция Булецы на гол-шедевр в ворота Динамо
Футбол | 22.09.2025, 16:07
ФОТО. А можно так? Реакция Булецы на гол-шедевр в ворота Динамо
ФОТО. А можно так? Реакция Булецы на гол-шедевр в ворота Динамо
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Футбол | 22.09.2025, 05:05
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Оболонь – Карпаты – 0:2. Автогол и тревога. Видео голов и обзор
Футбол | 22.09.2025, 16:21
Оболонь – Карпаты – 0:2. Автогол и тревога. Видео голов и обзор
Оболонь – Карпаты – 0:2. Автогол и тревога. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
21.09.2025, 00:08
Бокс
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 27
Теннис
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
20.09.2025, 23:32 2
Футбол
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
21.09.2025, 09:31 1
Футбол
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
20.09.2025, 22:05 12
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем