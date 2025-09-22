Ришарлисон и Мартинелли снова забили в АПЛ. Кто из бразильцев имеет больше?

Завершился 5-й тур АПЛ, в котором голами отметились бразильцы Ришарлисон («Тоттенхэм») и Габриэл Мартинелли («Арсенал»).

Игроки команд из Северного Лондона входят в топ-6 лучших бразильских бомбардиров в истории чемпионатов Англии, начиная с 1889 года.

Ришарлисон имеет в своем активе 67 голов (3-е место), Мартинелли – 41 гол (6-е место).

Рекордсменом среди бразильцев остается Роберто Фирмино, в активе которого 82 забитых мяча.

Лучшие бразильские бомбардиры в истории чемпионатов Англии (с 1889 года)

82 – Роберто Фирмино

76 – Габриэл Жезус

67 – Ришарлисон

47 – Филиппе Коутиньо

47 – Виллиан

41 – Габриэл Мартинелли

29 – Жуниньо Паулиста

29 – Матеус Кунья

24 – Жоао Педро

22 – Бруно Гимараеш

22 – Жоэлинтон

21 – Оскар

20 – Дуглас Луис

20 – Фернандиньо

20 – Лукас Моура

20 – Мирандинья