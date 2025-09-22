Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча шестого тура УПЛ 2025/26 22 сентября в 18:00
22 сентября состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Заря Луганск.
Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставниками коллективов являются Арда Туран (Шахтер) и Виктор Скрипник (Заря).
В прошлом сезоне горняки и мужики провели три очных противостояния: два в чемпионате Украины и одно в Кубке. Два матча выиграл Шахтер, еще одна игра (в УПЛ) завершилась со счетом 0:0.
В новой кампании УПЛ Шахтер за пять туров набрал 11 очков. У Зари в активе семь пунктов.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
