Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Шахтер Донецк
22.09.2025 18:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 12:14 |
83
0

Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча шестого тура УПЛ 2025/26 22 сентября в 18:00

22 сентября 2025, 12:14 |
83
0
Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

22 сентября состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Заря Луганск.

Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставниками коллективов являются Арда Туран (Шахтер) и Виктор Скрипник (Заря).

В прошлом сезоне горняки и мужики провели три очных противостояния: два в чемпионате Украины и одно в Кубке. Два матча выиграл Шахтер, еще одна игра (в УПЛ) завершилась со счетом 0:0.

В новой кампании УПЛ Шахтер за пять туров набрал 11 очков. У Зари в активе семь пунктов.

Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Шахтер – Заря
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Динамо Киев – Александрия. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Антоненко и Лупашко назвали составы на матч Оболонь – Карпаты в УПЛ
Шахтер Донецк – Заря Луганск. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Шахтер Донецк Заря Луганск Шахтер - Заря смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марсель – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 22 сентября 2025, 11:52 0
Марсель – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Марсель – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 22 сентября в 21:00 по Киеву

Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22 сентября 2025, 07:24 42
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Чемпион и вице-чемпион второй раз за неделю выяснят отношения

Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
Футбол | 21.09.2025, 15:45
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Теннис | 21.09.2025, 15:41
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Теннис | 21.09.2025, 17:17
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 12
Другие виды
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 38
Футбол
ЧМ по волейболу. Чемпионы Европы разбили соперника на пути к четвертьфиналу
ЧМ по волейболу. Чемпионы Европы разбили соперника на пути к четвертьфиналу
20.09.2025, 17:17
Волейбол
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 5
Футбол
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
20.09.2025, 22:05 12
Футбол
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 1
Бокс
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем