22 сентября состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Заря Луганск.

Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Наставниками коллективов являются Арда Туран (Шахтер) и Виктор Скрипник (Заря).

В прошлом сезоне горняки и мужики провели три очных противостояния: два в чемпионате Украины и одно в Кубке. Два матча выиграл Шахтер, еще одна игра (в УПЛ) завершилась со счетом 0:0.

В новой кампании УПЛ Шахтер за пять туров набрал 11 очков. У Зари в активе семь пунктов.

Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.