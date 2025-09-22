Шахтер Донецк – Заря Луганск. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

22 сентября в шестом туре украинского чемпионата Шахтер Донецк и Заря. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

Шахтер Донецк

«Горняки» красиво играли на старте сезона, это касается матчей в еврокубках, там немного не повезло, поэтому придется сражаться в основной сетке Лиги конференций. Новый тренер Арда Туран пытается привить прессинг, атакующий футбол, но почему-то в украинском чемпионате это не сильно работает. Есть ощущение, что игроки выходят с разным настроем на матчи еврокубков и внутренней арены.

В УПЛ у команды 3 победы и две ничьи, игры даются тяжело, выигрыш в предстоящем матче позволит подняться, как минимум на второе место. По потерянным очкам Шахтер уступает только Динамо два балла. Как не крути, но клуб продал своих главных звезд Кевина и Судакова, поэтому стоит ожидать некой адаптации. Тяжело команда сыграла на этой неделе в Кубке Украины, обыграв любительский клуб Полесье Ставки только – 1:0.

Заря

«Мужики» не могут похвастаться стабильными результатами в текущем сезоне, две победы, столько же поражения и одна ничья. В последнем туре команда уступила Колосу со счетом 1:3. С Кубка Украины команда уже вылетела, так что все внимание будет уделяться чемпионату.

Когда-то Заря была опасной командой, участвовала в еврокубках, где тоже смотрелась достойно, сейчас клуб непредсказуемый середняк, от которого можно ждать, чего угодно.

Личные встречи

Хоть Шахтер и владеет значительным преимуществом в очных противостояниях, Заря немало раз отбирала очки у соперника. В прошлом сезоне Шахтер выиграл один матч 3:1, а во втором сыграл 0:0.

Прогноз

Шахтер большой фаворит этой пары, но думаю, что это будет очередной сложный матч для украинского гранда.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Шахтера – 1,26, ничья – 5,72, победа Зари – 11,86. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

У Зари нет стабильности в результатах, но я думаю, команда будет настроена серьезную битву, ставлю на успех андердога с форой +1,5 гола за 2,13.