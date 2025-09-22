Неугомонный. Украинский форвард после дубля оформил хет-трик в Германии
Дмитрий Богданов помог молодежке «Униона» обыграть соперника
21 сентября украинский форвард Дмитрий Богданов отметился хет-триком за «Унион» Берлин U-19 в чемпионате Германии.
Нападающий из Украины вышел в стартовом составе и провел все 90 минут против сверстников из клуба «Берлинер».
«Унион» U-19 без лишних проблем обыграл соперника со счетом 5:0.
После семи туров в группе C «Унион» занимает первую позицию, имея в активе 19 очков.
В предыдущем матче Дмитрий стал автором двух забитых мячей, которые помогли переиграть «Герту».
Чемпионат Германии U-19. 7-й тур, 21 сентября
«Унион» Берлин U-19 – «Берлинер» Берлин U-19 – 5:0
Голы: Богданов, 2, 49, 90, Али, 17, Энджел, 85
No words needed. 🤩#FCUBAK #u19 #FCUnion #EisernerNachwuchs pic.twitter.com/BaXsFtPEn3— Eiserner Nachwuchs (@fcu_nachwuchs) September 21, 2025
