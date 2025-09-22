Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неугомонный. Украинский форвард после дубля оформил хет-трик в Германии
Германия
22 сентября 2025, 08:18 |
Дмитрий Богданов помог молодежке «Униона» обыграть соперника

ФК Унион Берлин

21 сентября украинский форвард Дмитрий Богданов отметился хет-триком за «Унион» Берлин U-19 в чемпионате Германии.

Нападающий из Украины вышел в стартовом составе и провел все 90 минут против сверстников из клуба «Берлинер».

«Унион» U-19 без лишних проблем обыграл соперника со счетом 5:0.

После семи туров в группе C «Унион» занимает первую позицию, имея в активе 19 очков.

В предыдущем матче Дмитрий стал автором двух забитых мячей, которые помогли переиграть «Герту».

Чемпионат Германии U-19. 7-й тур, 21 сентября

«Унион» Берлин U-19 – «Берлинер» Берлин U-19 – 5:0

Голы: Богданов, 2, 49, 90, Али, 17, Энджел, 85

Боруссия Менхенгладбах вырвала ничью в матче с Байером
Хет-трик от шотландца, 4 ассиста от серба. Во Франкфурте состоялось шоу
Дебют Эриксена. Боруссия Дортмунд дома одолела Вольфсбург
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
