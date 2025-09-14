Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голевая машина. Экс-игрок Динамо оформил дубль в Германии
Германия
14 сентября 2025, 08:36 | Обновлено 14 сентября 2025, 08:38
911
0

Голевая машина. Экс-игрок Динамо оформил дубль в Германии

Дмитрий Богданов приложил руку к разгрому молодежки «Герты»

14 сентября 2025, 08:36 | Обновлено 14 сентября 2025, 08:38
911
0
Голевая машина. Экс-игрок Динамо оформил дубль в Германии
ФК Унион Берлин

13 сентября молодой украинский форвард Дмитрий Богданов отличился дублем в матче шестого тура чемпионата Германии среди команд U-19.

Украинец вышел в стартовом составе «Униона» U-19 на гостевой поединок против «Герты» U-19.

Первыми в берлинском дерби отличились гости, однако хозяева во втором тайме сравняли счет.

При ничьей Богданов вывел свою команду вперед, а под занавес игры закрепил победный дух «Униона».

В итоге «Унион» переиграл соперника с разгромным счетом 5:1.

Чемпионат Германии U-19. 6-й тур, 13 сентября

«Герта» Берлин U-19 – «Унион» Берлин U-19 – 1:5

Голы: Ерлия, 65 – Али, 29, Богданов, 77, 89, Грей, 85, Слискович, 90

По теме:
Трансфер Диаса оправдывает себя: он повторил клубный рекорд Баварии
Бавария дома победила Гамбург в 10-й раз подряд в Бундеслиге
Нападающий Боруссии Д продлил голевую серию в Бундеслиге до 8 матчей
Бундеслига чемпионат Германии по футболу Унион Берлин Дмитрий Богданов дубль Герта
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Футбол | 13 сентября 2025, 22:43 4
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»

Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте

Рубен АМОРИМ – о Гвардиоле: «Он может себе это позволить. Я это чувствую»
Футбол | 14 сентября 2025, 05:14 1
Рубен АМОРИМ – о Гвардиоле: «Он может себе это позволить. Я это чувствую»
Рубен АМОРИМ – о Гвардиоле: «Он может себе это позволить. Я это чувствую»

Тренер «Манчестер Юнайтед» готовится к дерби

Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Футбол | 13.09.2025, 18:23
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Денис УСТИМЕНКО: «Выходил на поле, чтобы помочь команде»
Футбол | 14.09.2025, 01:35
Денис УСТИМЕНКО: «Выходил на поле, чтобы помочь команде»
Денис УСТИМЕНКО: «Выходил на поле, чтобы помочь команде»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Бокс | 13.09.2025, 10:00
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 6
Футбол
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 11
Футбол
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Третий для нас ЧМ по волейболу: история, соперники, состав, шансы
Третий для нас ЧМ по волейболу: история, соперники, состав, шансы
12.09.2025, 19:10
Волейбол
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 14
Футбол
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем