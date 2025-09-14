Голевая машина. Экс-игрок Динамо оформил дубль в Германии
Дмитрий Богданов приложил руку к разгрому молодежки «Герты»
13 сентября молодой украинский форвард Дмитрий Богданов отличился дублем в матче шестого тура чемпионата Германии среди команд U-19.
Украинец вышел в стартовом составе «Униона» U-19 на гостевой поединок против «Герты» U-19.
Первыми в берлинском дерби отличились гости, однако хозяева во втором тайме сравняли счет.
При ничьей Богданов вывел свою команду вперед, а под занавес игры закрепил победный дух «Униона».
В итоге «Унион» переиграл соперника с разгромным счетом 5:1.
Чемпионат Германии U-19. 6-й тур, 13 сентября
«Герта» Берлин U-19 – «Унион» Берлин U-19 – 1:5
Голы: Ерлия, 65 – Али, 29, Богданов, 77, 89, Грей, 85, Слискович, 90
Schmeckt! 😤🔴⚪️#BSCFCU #FCUnion #EisernerNachwuchs pic.twitter.com/NWk0UE1SI2— Eiserner Nachwuchs (@fcu_nachwuchs) September 13, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте
Тренер «Манчестер Юнайтед» готовится к дерби