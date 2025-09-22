Испания22 сентября 2025, 22:20 | Обновлено 22 сентября 2025, 22:33
2428
0
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Бельгиец требует перемен у Винисиуса Жуниора
Звездный футболист мадридского «Реала» бразильский вингер Винисиус Жуниор недоволен своим положением в команде.
Бразилец имеет гораздо меньше игровой практики и возмущенно об этом высказывается в клубе – он зол на Хаби Алонсо. Поведение бразильца вывело из себя даже Тибо Куртуа, который четко сказал Винисиусу, чтобы он менялся, потому что его действия вредят «Реалу».
Ранее вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с клубом, пока не будет выполнено его условие.
