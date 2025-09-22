Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу

Звездный футболист мадридского «Реала» бразильский вингер Винисиус Жуниор недоволен своим положением в команде.

Бразилец имеет гораздо меньше игровой практики и возмущенно об этом высказывается в клубе – он зол на Хаби Алонсо. Поведение бразильца вывело из себя даже Тибо Куртуа, который четко сказал Винисиусу, чтобы он менялся, потому что его действия вредят «Реалу».

Ранее вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с клубом, пока не будет выполнено его условие.