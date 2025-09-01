Перес хочет сказать игроку, что он в плохой форме и не заслуживает денег

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
01 сентября 2025, 01:16 |
Флорентино пока не готов продлевать контракт с Винисиусом

Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с клубом, пока не будет выполнено его условие.

Футболист хочет получать такую же зарплату, как и Килиан Мбаппе – более 30 миллионов евро в год. Президента «бланкос» Флорентино Переса разозлило такое поведение бразильца – он теперь готов его продать.

Президент готовит встречу с бразильцем, на которой хочет ему сказать, что игрок находится в плохой форме. Он готов сесть за стол переговоров только в том случае, если игрок вернет свою форму, которая была в сезоне, когда он претендовал на Золотой мяч.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус поставил ультиматум мадридскому «Реалу».

По теме:
Райо Вальекано – Барселона – 1:1. Пенальти Ямаля. Видео голов и обзор
Гол Ямаля и ничья. Барселона не сумела обыграть Райо Вальекано
Ничья Сельты и Вильярреала, победы Эспаньола и Атлетика
Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
