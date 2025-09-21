Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 21:19 |
42
0

Динамо – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч шестого тура Украинской Премьер-лиги состоится 22 сентября в 15:30 по киевскому времени

21 сентября 2025, 21:19
42
0
Динамо – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua. Динамо – Александрия

В понедельник, 22 сентября, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Александрия».

Команды сыграют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Александра Шовковского набрали 13 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. «Александрия» разместилась на 14-й позиции, в активе клуба – три очка.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Динамо – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Дебютант Оболони прокомментировал игру с Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Александрия
Стало известно, что может ждать Кирилла Ковальца в Александрии
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александрия Динамо - Александрия смотреть онлайн
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
