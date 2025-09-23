Забарный будет получать в ПСЖ больше, чем ожидалось. Известна зарплата

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу. Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

По информации источника, украинец будет получать в столице Франции примерно 480 тысяч евро в месяц до уплаты налогов. Годовая зарплата Ильи составляет 5,76 млн евро.

Контракт центрбека также предусматривает систему бонусов, которая может повысить его годовой доход до 8 миллионов евро.

Для сравнения, в «Борнмуте» он зарабатывал за год 2,6 млн евро.

Ранее известный в прошлом тренер, а на сегодняшний день эксперт Олег Федорчук дал прогноз относительно дальнейшего развития карьеры Ильи Забарного в «ПСЖ».